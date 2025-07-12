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        Denizli'de geleneksel "Sudan Koyun Geçirme" yarışması şap hastalığı nedeniyle iptal edildi

        UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Denizli'nin Çal ilçesindeki 852 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışmasının, bu yıl SAT-1 tip şap hastalığının yayılımını engellemek için yapılmayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 12:25 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:25
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        Denizli'de geleneksel "Sudan Koyun Geçirme" yarışması şap hastalığı nedeniyle iptal edildi
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        UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Denizli'nin Çal ilçesindeki 852 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışmasının, bu yıl SAT-1 tip şap hastalığının yayılımını engellemek için yapılmayacağı bildirildi.

        Çal Kaymakamlığından, Çal Belediyesine gönderilen yazıda, Türkiye'de ortaya çıkan SAT-1 tip şap hastalığının yayılımını engellemek için ülke genelinde seferberlik başlatıldığı hatırlatıldı.

        Bu anlamda Denizli genelinde tedbir amaçlı hayvan pazarlarının kapatıldığı belirtilen açıklamada, "Bu nedenle 27 Temmuz tarihinde düzenlenmesi planlanan Sudan Koyun Geçirme ve Çaban Bayramı faaliyeti uygun görülmemiştir." ifadelerine yer verildi.

        Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ise her yıl ağustos ayının sonunda yapılan yarışmayı, bu yıl Büyük Menderes Nehri'ndeki susuzluk tehlikesi nedeniyle erkene aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

        "Bizler çok üzgünüz. Her ne olursa olsun etkinliği yapmayı planlıyorduk. Ancak resmi bir yazı geldi. Biz bu iptal yazısını hayvan sağlığı ve insan sağlığı açısından önemsiyoruz. Seneye suyun olduğu, bu tip sorunların yaşanmadığı bir dönemde, tarihinde, ağustos ayında halkımızla birlikte coşkulu bir şekilde kutlayacağız. İçimiz buruk üzgünüz. Biz ne olursa olsun yapma iradesini ortaya koymuştuk ama bu sebeple Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı seneye erteliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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