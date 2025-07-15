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        Denizli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 09:33 Güncelleme: 15.07.2025 - 09:41
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        Denizli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Tarihi Kaleiçi Çarşısı 475 Sokak'ta 2 katlı bir iş yerinin 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın yan binanın 2. katındaki başka bir iş yerine sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu 2 iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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