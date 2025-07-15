Denizli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kısa sürede büyüyen yangın yan binanın 2. katındaki başka bir iş yerine sıçradı.

Tarihi Kaleiçi Çarşısı 475 Sokak'ta 2 katlı bir iş yerinin 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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