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        Pamukkale'de sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla gökyüzünde süzüldü

        Pamukkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayrakları ve pankartlarla havalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:26 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:26
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        Pamukkale'de sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla gökyüzünde süzüldü
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        Pamukkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayrakları ve pankartlarla havalandı.

        Pamukkale Mahallesi Kocaçukur mevkisinden sabahın ilk ışıklarıyla havalanan balonlara, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları, "Kahramanlığın adı Türkiye" ve "Zaferin adı Türkiye" yazılı pankartlar asıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte bir paraşütçü, Türk bayraklı paraşütüyle sıcak hava balonundan misafiriyle birlikte atladı.

        Bir süre travertenler üzerinde dolaşan paraşüt, güvenli alana iniş yaptı.

        Bu anlar, pilotun kamerasınca kaydedildi.

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