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        Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, yaptıkları çalışmaları değerlendirdi

        Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Denizli sanayisinin yaşadığı sıkıntıları atlatmak, sanayiye yeni bir yön verebilmek ve odamızın geleceğini şekillendirebilmek için mücadele ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:00 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:00
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        Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, yaptıkları çalışmaları değerlendirdi
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        Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Denizli sanayisinin yaşadığı sıkıntıları atlatmak, sanayiye yeni bir yön verebilmek ve odamızın geleceğini şekillendirebilmek için mücadele ediyoruz." dedi.

        Selim Kasapoğlu, odada düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 3 yıl önce genç bir ekip olarak göreve geldiklerinde şehre dinamizm, yeni bir vizyon, heyecan ve soluk getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Verdikleri sözler doğrultusunda gece gündüz kent sanayisi için çalışmalar yaptıklarını belirten Kasapoğlu, "Denizli sanayisinin yaşadığı sıkıntıları atlatmak, sanayiye yeni bir yön verebilmek ve odamızın geleceğini şekillendirebilmek için mücadele ediyoruz. Denizli hem üretim anlamında hem ihracat anlamında Türkiye'nin ilk 10 ili arasında yer alıyor. Özellikle bugüne kadar tekstilde öne çıkmış bir kent olsa da bunun dışında mermer, kablo, ahşap, makineyi atlamamak lazım." diye konuştu.

        Denizli sanayisinin ve sanayicisinin dertlerini Ankara'da ellerinden geldiğince anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

        "Sadece şikayet etmek ve mızırdanmak bize düşmez bize yakışmaz. Biz bu sıkıntılı süreçlerden nasıl çıkarız diye çalışmalar yapıyoruz. Denizli sanayisine bir yön oluşturmaya çalışıyoruz. Bu noktada yaptığımız stratejik planlar var. Bu sıkıntılı süreçte en önemli problemin verimlilik olduğunu düşünüyoruz. Aslında verimlilik sadece sanayinin problemi değil. Verimliliğin artırılması için çalışmalar yapıyoruz. Sanayiciye burada bir yön ve vizyon belirlemeye çalışıyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

        Kasapoğlu, meslek liseleri mezunlarının sayısının arttırılarak sanayiye entegre edilmesi, ihracat pazarlarının genişletilmesi ve yeni pazarlar bulabilmek için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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