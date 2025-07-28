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        Tavas'ta çıkan orman yangını söndürüldü

        Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:53 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:53
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        Tavas'ta çıkan orman yangını söndürüldü
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kızılcabölük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Tavas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangına 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 20 personel ile müdahale edildi. Ekipler yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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