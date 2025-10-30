Habertürk
        Buldan'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

        Buldan'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 10:54 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:54
        Buldan'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
        Denizli'nin Buldan ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kum ocağının sahibi, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak iş yerinden 370 bin lirasının çalındığı ihbarında bulundu.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptıkları çalışmayla 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

        Gözaltına alınan şüpheliler H.K. ve Y.K. işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

