Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.



Koray K. idaresindeki 35 CFR 30 plakalı otomobil, Çivril-Dinar kara yolu Gümüşsü Mahallesi mevkisinde Ayşe Ş. yönetimindeki 20 TD 797 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Döne Ş. (45), Ayşe Ş. (47), Koray K. (33) ve Halide M. (33), Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Durumu ağır olan Halide M, daha sonra Denizli Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







