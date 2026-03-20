        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Koray K. idaresindeki 35 CFR 30 plakalı otomobil, Çivril-Dinar kara yolu Gümüşsü Mahallesi mevkisinde Ayşe Ş. yönetimindeki 20 TD 797 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Döne Ş. (45), Ayşe Ş. (47), Koray K. (33) ve Halide M. (33), Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan Halide M, daha sonra Denizli Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

