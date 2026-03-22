Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te hedef sezonu üst sıralarda tamamlamak

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta maçında TOFAŞ'ı 93-88 yenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, üst sıralara tutunma hedefi doğrultusunda bu tür galibiyetlerin önemli olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 11:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te hedef sezonu üst sıralarda tamamlamak

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta maçında TOFAŞ'ı 93-88 yenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, üst sıralara tutunma hedefi doğrultusunda bu tür galibiyetlerin önemli olduğunu bildirdi.

        Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, geçen haftaki Bahçeşehir Koleji mağlubiyetinden ders çıkararak deplasmandaki maça iyi hazırlandıklarını belirtti.

        TOFAŞ karşısında ortaya konan performansın önemli göstergelerinden birinin asist sayısı olduğuna değinen Aktaş, 8 asistten 24 asiste çıkmanın büyük bir gelişim olduğunu aktardı.

        Aktaş, takımın top paylaşımına dayalı bir oyun sergilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu maçta o kimliğe yeniden kavuşmak bizim için çok değerli. Başarının bir diğer anahtarı da savunma. Hafta boyunca özellikle müdafa tarafında daha baskılı ve enerjik bir oyun üzerine çalıştık. Önceki maçlarda zaman zaman savunmada enerji düşüklüğü yaşamıştık. TOFAŞ karşısında da bunu büyük ölçüde aştık. Bu galibiyet hem moral hem de sıralama açısından büyük katkı sağladı. Takımın ligde üst sıralara tutunma hedefi doğrultusunda bu tür galibiyetler çok kritiktir. Hedefimiz sezon sonuna kadar üst sıralara yakın kalmak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

