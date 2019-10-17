Refüje çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

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DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, hafif ticari aracın refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Alikurt Mahallesi Başçeşme mevkisinde meydana geldi. Hasan Akkoç, yönetimindeki 32 PL 392 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan araç devrilirken, sürücü Akkoç ile birlikte Habibe Akkoç, Gökhan Akkoç ve Sultan Akkoç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAF



DENİZLİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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