Refüje çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, hafif ticari aracın refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Alikurt Mahallesi Başçeşme mevkisinde meydana geldi. Hasan Akkoç, yönetimindeki 32 PL 392 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan araç devrilirken, sürücü Akkoç ile birlikte Habibe Akkoç, Gökhan Akkoç ve Sultan Akkoç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAF
DENİZLİ
17 Ekim 2019 Perşembe
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