Büyükşehir Acıpayam’ın çevre sorunlarına çare oldu Büyükşehir Dalaman Çayı’nın kirlenmesini önlüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Acıpayam Atık Su Arıtma Tesisi ve Acıpayam Katı Atık Aktarma İstasyonu, Acıpayam’ın çevre sorunlarına çare oldu. Tesislerin, Dalaman Çayı’nın kirlenmesinin önüne geçeceğini söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bizim için en acil, en önemli ve vazgeçilmez olan çevredir” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam ilçesini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesinin ilçede hayata geçirdiği Acıpayam Atık Su Arıtma Tesisi ve AcıpayamSerinhisar Katı Atık Aktarma İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. Başkan Zolan’a Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Büyükşehir ile birlikte kurulduğunu hatırlatan Başkan Zolan, "2014’ten itibaren tüm ilçelerimize hizmet etmeye başladık. Bir bütünlük oluştu. Bunun sonucunda da ortaya birçok güzellikler çıktı. Yıllardan beri kangren olmuş sorunların çözülebilir olduğunu gördük" diye konuştu.



“Örnek bir tesis”

Tesisler yapılmadan önce atık suların Dalaman Çayı’na gittiğini belirten Zolan, “Dalaman Çayı'nın kirliliğini önlemek adına atık suların arıtılması gerekiyordu. Acıpayam Atık Su Arıtma Tesisini 2018 yılında tamamlayarak hizmete aldık. Bunlar gözüken yatırımlar değil ve çok büyük maliyetlerdir ama, bizim için olmazsa olmazdır. Acıpayam gibi birçok ilçemizde de atık su arıtma tesisleri yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Gerçekten bu örnek bir tesis. Teknolojinin en üst standartlarının kullanıldığı bir tesis. İnşallah Acıpayam’ımızın atık su artıma tesisi olarak çalışacak ve Dalaman Çayı’nın kirlenmesinin önüne geçecek” ifadelerini kullandı.



Acıpayam'da vahşi depolamaya son verdikleri Acıpayam Serinhisar Katı Atık Aktarma İstasyonu'nu anlatan Başkan Zolan, "Acıpayam Belediyemiz ve Serinhisar Belediyemiz ilçelerinde topladıkları çöpleri Acıpayam'da yaptığımız katı atık aktarma istasyonumuza getiriyorlar. Biz de bu çöpleri buradan alıp Tavas’ta yapmış olduğumuz çöp depolama sahamızda bertaraf ediyoruz" dedi. Çöpleri vahşi depolamanın çevre ve insan sağlığı açısından riskler barındırdığını kaydeden Başkan Zolan, "Çevre ve insanımızın sağlığı çok önemli. Acıpayam ilçemizde çevre hassasiyeti en üst seviyeye gelmiştir. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirdik bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz inşallah. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.



Acıpayam Belediye Başkanı Şevkan ise, atık su arıtma tesisisin Acıpayam için çok önemli olduğunu belirterek, "2018 yılında başlayan bu tesis Acıpayam için en güzel yatırımlardan bir tanesidir. Buradan çıkan suyun döküldüğü Dalaman Çayı bölgesinde kuş, bitki türleri bile değişmiştir. İnşallah diğer kurum ve kuruluşlar da hassasiyetlerini gösterdiklerinde geçmişte balık tutuğumuz Dalaman Çayına kavuşmuş olacağız" dedi. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı katı atık aktarma istasyonundan önce katı atık birliği olduğunu ve bölgede çok tartışmalar yaşandığını anlatan Şevkan, bu tesis ile artık çöp sorununun geride kaldığını ifade ederek "Biz birlikte varız, birlikte Denizliyiz, birlikte Acıpayamız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Çevre olmazsa, su olmazsa yaşayamayız"

AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Gümüş ise, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Çevre çok önemli. Altınsız, petrolsüz yaşayabiliriz, zenginliksiz yaşayabiliriz ama çevre olmazsa, su olmazsa yaşayamayız. Arıtma tesisindeyiz ve suya baktığımızda nerdeyse içilebilir dereceye gelmiş bir su görüyoruz. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanım Osman Zolan'a, Belediye Başkanımız Hulusi Şevkan'a çabalarından ve çevreye verdikleri değerden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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