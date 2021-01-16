Tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, koronavirüsle mücadele kapsamında pazar yerinde alınan önlemleri yerinde denetleyerek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Özbaş, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında mavi renge boyanarak düşük riskli bölgeye geçen Sarayköy’ün başarısının ekip işi olduğunu vurgulayarak vatandaşlara teşekkür etti.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle ilçe pazarı Sarayköy Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde cuma günü kurulmaya başlandı. Koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak esnafların tezgahlarını açmalarını ve vatandaşların alış veriş yapmalarını sağlayan belediye ekiplerine bu hafta Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, eşlik etti.

Önlemleri yerinde denetleyen Başkan Özbaş, vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla sohbet etti. Esnafa “hayırlı işler” dileyerek taleplerini dinleyen Başkan Özbaş, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Pazar yerlerinde gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları Yeni Koronavirüs (Covid19) konusunda bilgilendirmek için açılan HES uygulamasındaki risk haritasında ilçenin tamamen mavi renge dönerek düşük riskli bölge gösterildiğini; haritaya göre koronavirüsten enfekte olan vatandaşların sayısının azaldığını vurgulayan Başkan Özbaş, bu başarının ekip işi olduğunu belirterek vatandaşlara teşekkür etti.

Pazar yerlerinde düzenlenen denetimleri ve kuralları rehavete kapılmadan sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Özbaş, “ Bugün esnaflarımızı ve alış veriş yapan vatandaşlarımızı pazar yerimizde ziyaret ettik. Ziyaretimizde ekip arkadaşlarımın sıkı bir şekilde koronavirüs tedbir çalışmalarını sürdürürken; esnaf ve vatandaşlarımızın da virüs karşısında üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini görmek bizleri mutlu etti. Koronavirüsü bitirmek kurallara uymak, kurallara uymak da ekip işidir. Sağlık Bakanlığımızca açılan HES uygulamasındaki risk haritasında ilçemiz tamamen mavi renge dönerek düşük riskli bölge olma başarısını sağladı. Bu başarı tek bir kişi ile değil, tüm ilçemizin birlik olmasıyla gerçekleşen sonuçtur. Bizler vatandaşlarımız ile birlikte her konuda olduğumuz gibi virüse karşı da kurallara sıkı bir şekilde uyarak ekip olacağız. Virüsün ilçemizde tamamen bitmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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