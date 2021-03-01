Denizli'de PKK/KCK operasyonu; 1 tutuklama

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari PKK/KCK üyesi tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.Y., Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bu sabah düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Y., tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-03-01 18:35:48



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