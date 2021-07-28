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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de otomobil sayısı 436 bin 144’e ulaştı

İHA

Denizli’de otomobil sayısı 436 bin 144’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Denizli’de toplam araç sayısı 436 bin 144’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda, 2020 yılı Haziran ayında toplam araç sayısı 417 bin 806 iken, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 oranında bir artış göstererek 436 bin 144’e ulaştı. Otomobil sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artışla 210 bin 825’e ulaştı. Denizli’deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 210 bin 825 adet otomobil, 7 bin 275 adet minibüs, 3 bin 951 adet otobüs, 69 bin 003 adet kamyonet, 12 bin 410 adet kamyon, 75 bin 931 adet motosiklet, 55 bin 696 adet traktör ve bin 053 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 14,3 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 9 bin 600 adet ile otomobilde gerçekleşti.

12 bin 559 taşıtın devri yapıldı
2021 yılı Haziran ayında Denizli’de toplam 12 bin 559 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 8 bin 170 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 346 adet ile kamyonet, 813 adet ile motosiklet, 614 adet ile traktör, 283 adet ile minibüs, 219 adet ile kamyon, 98 adet ile otobüs ve 16 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 189 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
2021 yılı Haziran ayında toplam bin 189 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 441 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 399 adet ile otomobil, 186 adet ile traktör, 129 adet ile kamyonet, 25 adet ile kamyon, 5 adet ile minibüs, 3 adet ile otobüs ve 1 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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