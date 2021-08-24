Bünyamin Balat Denizlispor'da

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını geçen hafta kaldırdıktan sonra transfer çalışmalarına başlayarak imzaları üst üste attıran Denizlispor, Adana Demirspor'dan orta saha oyuncusu Bünyamin Balat'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı ekip, Bünyamin için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'un da yer aldığı törende 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Geçen sezonu kiralık olarak TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bayrampaşa'da geçiren futbolcu, 27 maçta 6 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-08-24 16:11:58



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