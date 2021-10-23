Kurslar açıldı, büyükler büyük ilgi gösterdi 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi’ne yoğun ilgi

Merkezefendi Belediyesi tarafından 1200 Evler Mahallesi’ne kazandırılan Aktif Yaş Alma Merkezi’nde 60 yaş ve üzeri büyükler için aktif yaş alma kursları açıldı.



Merkezefendi Belediyesi tarafından açılan 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi’ne büyükler yoğun ilgi gösterdi. Büyüklerin sosyalleşmelerine fayda sağlamak ve Alzheimer rahatsızlığına yakalanmalarına engel olmak amacıyla hizmete açılan tesiste akıl ve zeka oyunları kursları, spor yapma alışkanlığı kazandırmaya yönelik spor ve egzersiz eğitimleri ile büyüklerin sonradan öğrenmek zorunda kaldığı akıllı telefon ve sosyal medya kullanımı ile bankamatik kullanım ve internet bankacılığı gibi uygulamaların öğretildiği dersler uzmanlar tarafından veriliyor. Yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veren tesiste eğitimler, saat 09.00 ile 17.00 arasında gerçekleştiriliyor. Aktif Yaş Alma Merkezi, Denizli’de bu alanda hizmet veren ilk tesis olma özelliğini taşıyor. Kurslara kayıt olmayan 60 yaş ve üzeri büyükler de tesiste gazete, kitap ve dergi okuyabiliyor, ikramlardan yararlanabiliyor. Büyüklerin talepleri doğrultusunda da ilerleyen günlerde de yeni branşlarda kurslar eklenecek.



“7’den 70’e tüm hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz”

Büyüklerin her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak hemşehrilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçemize kazandırdığımız Alzheimer Yaşam Merkezi ve 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezimiz ile büyüklerimize hizmet ediyoruz. Aktif Yaş Alma Merkezimizde büyüklerimiz için birçok branşta kurslarımız açıldı. Büyüklerimiz büyük bir ilgi göstererek kurslarımıza kayıt oldular. Bu tesisimiz ile büyüklerimiz hem sosyalleşecek hem kaliteli vakit geçirecek hem de olası bir Alzheimer rahatsızlığına yakalanmamaya çalışacak. 7’den 70’e tüm hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



“Şahane bir proje”

Personelin sıcaklığının ve içtenliğinin kendilerine evlerini arattırmadığını söyleyen Müşerref Güngörmüş, “Böyle bir projeyi şahane buldum. İlk önce duyduğum da olur mu, olmaz mı, gider miyiz, hepimiz 70 yaş civarıyız diye tereddüt etmiştim. Ama bir gün buradan geçerken içine girdik. O kadar güzel bir karşılama oldu ki bize. Samimi, içten, ferah, tertemiz çok güzel yapılmış bir tesis. Bizim isteğimiz doğrultusunda kursların açılacağını söylediler. Herkes ne seviyede yetenekleri varsa o isteklerini yapıyor. Şimdi dört, beş tane hali hazırda başlamış olan kursumuz var. Bunlar için başta Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür ediyorum. Katkıda bulunan, emeği geçen herkese ve burada çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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