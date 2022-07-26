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Sıcaktan bulananların yeni adresi Kefe Yaylası oldu Yeşil doğası ve temiz havasıyla büyüleyen Kefe Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı Çadır ve karavan kampıyla güzel bir tatil geçirmek isteyenler Kefe’ye akın ediyor

İHA

Sıcaktan bulananların yeni adresi Kefe Yaylası oldu Yeşil doğası ve temiz havasıyla büyüleyen Kefe Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı Çadır ve karavan kampıyla güzel bir tatil geçirmek isteyenler Kefe’ye akın ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yenileyerek hizmete sunduğu Kefe Yaylası, çadır ve karavan kampı ile sizleri bekliyor. Serinliği, huzur veren havası ve muhteşem doğası ile Kefe Yaylası’nın eşine az rastlanan bir yer olduğunu belirten kampseverler, herkesi bu güzelliği görmeye davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yenileyerek hizmete sunduğu Serinhisar ilçenin Yatağan Mahallesi’nde bulunan Kefe Yaylası kısa süre önce kamp sezonunu açtı. Yayla turizminin her geçen gün geliştiği bölgede muhteşem doğası ve temiz havasıyla şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline gelen Kefe Yaylası, günübirlik tesislerinin yanında çadırlarda ve karavan kamp alanlarında konaklamak isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Denizli merkeze yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta, 1350 metre rakımdaki Kefe Yaylası, 171 bin metrekarelik alan içerisinde konuklarına hizmet veriyor. Pide salonu, market, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, 24 saat sıcak su, duş, Yörük çadırı, 300 çadır kapasiteli kamp alanı ve karavan kamp alanı bulunan yayla özellikle yazın kavurucu sıcaklarda n kurtulmak isteyenlerin adresi oluyor. Çadır kiralama imkanı da bulunan Kefe Yaylası, serinliği, huzur veren havası ve muhteşem doğası ile sizleri bekliyor.

Yayla turizminin adresi Denizli
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin turizm potansiyelini 12 aya yaymak için birçok yatırım yaptıklarını söyledi. Bu yatırımlardan birinin de yayla turizmi olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Yenileyerek hizmete aldığımız Kefe Yaylamızda kamp yapmak, dinlenmek, sevdikleriyle rahat ve güvenli bir şekilde birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımızı en güzel şekilde misafir ediyoruz” dedi. Denizli'nin dört bir yanında muhteşem doğal güzellikler bulunduğunu anlatan Başkan Zolan, “Kefe Yaylamızda misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya gayret ediyoruz. Serin ve temiz havası ile dillere destan olan yaylamıza herkesi bekliyoruz. İsteyen vatandaşlarımız günübirlik isteyenler ise uzun süreli çadır ve karavan kamp alanlarında tatillerini geçirebilir” ifadelerini kullandı.

Kampseverler memnun
Muhteşem doğası, temiz ve serin havası ile vatandaşların gönlünde taht kuran yaylanın müdavimleri ise tüm kampseverleri Kefe’ye davet ederek bu güzelliği herkesin yaşamasını tavsiye etti.

Yıllardır kamp yapmak için Kefe’ye geldiklerini belirten Nesrin Şensan, “16 senedir buraya geliyoruz. Havası, suyu hiçbir şeye değişilmez. Burası çok güzel. Daha önceden imkanlar bu kadar fazla değildi, şimdi çok güzel oldu, çok rahat. Tuvaletleri, banyoları, fırını, marketi, her şeyi yeniden yapıldı” dedi.
“Derslerimi de burada çalışıyorum”
Kamp yerini çok beğendiklerini söyleyen Gamze Aksoy ise “Buraya 3 senedir geliyorum. Çok güzel, insanın içi açılıyor. Derslerimi de burada çalışıyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Parkı var, çay bahçesi var. Çocuklar burada oynayabilir, yürüyüş yapılabilir, bisiklet sürülebilir, herkesi buraya bekliyoruz” diye konuştu.

“Her şey dört dörtlük”
Kamp alanında birçok ihtiyaç karşılama yerinin olduğunu belirten Osman Alihat, “Burası çok güzel bir yer. Oksijeni bol, havası serin. Herkese tavsiye ederim. Buraya 3 senedir geliyorum. Mescidimiz var, marketimiz var, pide salonumuz var, çay ocağımız var, güvenliğimiz var. Her şey dört dörtlük” ifadelerini kullandı.

“Ben emekliyim ve burası emekliliği değerlendirmek için çok güzel bir yer”
Emekli olduğu için zamanın geri kalan güzel anlarını Kefe Yaylası'nda geçirdiğini ifade eden Yaşar Döner, “Ben emekliyim ve burası emekliliği değerlendirmek için çok güzel bir yer. Serinlik ve huzur veriyor. Eşimizden, dostumuzdan duyduk ve geldik. Şimdi hep beraber bu güzelliği yaşıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu imkanları bize verdi, Burada her şey mevcut, dışarıdan hiçbir şeye ihtiyaç duyulmadan burada yaşam rahatlıkla sürdürebilir" diye anlattı.

“Şeker hastaları için, astım hastaları için burası bir numara”
Birçok hastalığa kampın iyi geldiğine dikkat çeken Hulusi Kaplan da “76 yaşındayım ve buraya 2002 yılından beri geliyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi buranın düzenlemesini yaptıktan sonra her şey güzelleşti. Havası, başka hiçbir yerde yok. Şeker hastaları için, astım hastaları için burası bir numara. Evimizi aratmıyor. Allah razı olsun başkanımızdan çok güzel bir iş yapmış burada. Ben herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kefe Yaylası kadar rahat güzel havası mükemmel olan bir yer Türkiye’de yok’ dediler”
Kefe Yaylası’nın birçok yerden daha güzel havasının olduğunu anlatan Niyazi Dalkılıç, şu sözler kaydetti:
“Ben 2002 yılında buraya gelmeye başladım. O zamanlar burada altyapı hiç yoktu. Yağmur yağdığında çamurdan geçemiyorduk. Başkanımız Osman Zolan buraya el attıktan sonra çok güzel oldu. Bir emeklinin yaşayabileceği en mükemmel yer. Dışarıdan gelen misafirlerden işittim, ‘Türkiye’de gezmedik yer bırakmadık. Kefe Yaylası kadar rahat güzel havası mükemmel olan bir yer Türkiye’de yok’ dediler. Burada çok mutluyuz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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