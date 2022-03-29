-
-
02
2022 DENİZLİ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 02.04.2022 Cumartesi 05:18 06:41 13:12 16:46 19:34 20:51 2 03.04.2022 Pazar 05:17 06:40 13:12 16:46 19:35 20:52 3 04.04.2022 Pazartesi 05:15 06:38 13:12 16:47 19:36 20:53 4 05.04.2022 Salı 05:13 06:37 13:12 16:47 19:36 20:54 5 06.04.2022 Çarşamba 05:12 06:35 13:11 16:47 19:37 20:55 6 07.04.2022 Perşembe 05:10 06:34 13:11 16:47 19:38 20:57 7 08.04.2022 Cuma 05:08 06:32 13:11 16:48 19:39 20:58 8 09.04.2022 Cumartesi 05:06 06:31 13:10 16:48 19:40 20:59 9 10.04.2022 Pazar 05:05 06:29 13:10 16:48 19:41 21:00 10 11.04.2022 Pazartesi 05:03 06:28 13:10 16:48 19:42 21:01 11 12.04.2022 Salı 05:01 06:26 13:10 16:49 19:43 21:02 12 13.04.2022 Çarşamba 05:00 06:25 13:09 16:49 19:44 21:03 13 14.04.2022 Perşembe 04:58 06:24 13:09 16:49 19:45 21:05 14 15.04.2022 Cuma 04:56 06:22 13:09 16:49 19:46 21:06 15 16.04.2022 Cumartesi 04:54 06:21 13:09 16:49 19:47 21:07 16 17.04.2022 Pazar 04:53 06:19 13:08 16:50 19:47 21:08 17 18.04.2022 Pazartesi 04:51 06:18 13:08 16:50 19:48 21:09 18 19.04.2022 Salı 04:49 06:17 13:08 16:50 19:49 21:11 19 20.04.2022 Çarşamba 04:48 06:15 13:08 16:50 19:50 21:12 20 21.04.2022 Perşembe 04:46 06:14 13:08 16:50 19:51 21:13 21 22.04.2022 Cuma 04:44 06:13 13:07 16:51 19:52 21:14 22 23.04.2022 Cumartesi 04:43 06:11 13:07 16:51 19:53 21:16 23 24.04.2022 Pazar 04:41 06:10 13:07 16:51 19:54 21:17 24 25.04.2022 Pazartesi 04:39 06:09 13:07 16:51 19:55 21:18 25 26.04.2022 Salı 04:38 06:07 13:07 16:51 19:56 21:19 26 27.04.2022 Çarşamba 04:36 06:06 13:06 16:52 19:57 21:21
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:35 06:05 13:06 16:52 19:58 21:22 28 29.04.2022 Cuma 04:33 06:04 13:06 16:52 19:58 21:23 29 30.04.2022 Cumartesi 04:31 06:03 13:06 16:52 19:59 21:24 30 01.05.2022 Pazar 04:30 06:01 13:06 16:52 20:00 21:26
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 06:38
-
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR