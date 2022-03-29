Denizli İmsakiye 2022, mübarek Ramazan ayına az bir zaman kala merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ramazan İmsakiyesini yayımlamasının ardıdan Denizli iftar ve sahur vakitleri netlik kazandı. İşte, Diyanet Denizli İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri

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