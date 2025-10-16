Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, Denizli'de yaklaşık 585 bin 149 hektar, Uşak'ta ise 205 bin 91 hektar orman varlığı olduğunu söyledi. Yanan sahaların tekrar yeşillendirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Köle, "Son 20 yılda Denizli'de yaklaşık 221 milyon, Uşak ilinde de 85 milyon doğaya uygun fidan toprakla buluşturuldu. Amacımız gelecek nesillere sağlıklı ormanların aktarılması. Bu maksatla ormanlarımızın gençleştirilmesi, bakımı, her türlü teknik çalışmayı yapmaktayız" dedi.