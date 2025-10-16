Habertürk
        Denizli ve Uşak'ta 20 yılda 306 milyon fidan toprakla buluşturuldu

        Denizli ve Uşak'ta, 2005-2024 yılları arasında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören 6 bin 579 hektar alanın yeniden yeşile bürünmesi için toplam 306 milyon fidan dikildi. Bu yıl yanan alanlarda da kasım ayında başlayacak ağaçlandırma çalışmaları ile fidanlar toprakla buluşturulacak. Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, yanan alanların ağaçlandırılması sırasında gelecekte yangın ihtimaline karşı, aleve dayanıklı dirençli türlerle dikey perdeler oluşturduklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:52 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:54
        1

        Denizli'de 20 yılda meydana gelen 1100 yangında 4 bin 130 hektar, Uşak'ta ise 420 yangında 2 bin 449 hektar alan zarar gördü. Denizli'de bu yıl çıkan 46 yangında 3 bin 90 hektar ormanlık alan zarar gördü, bu alanlara 2 milyon 250 bin fidan dikilip, 5 bin 581 kilogram tohum ekilecek.

        2

        Uşak'ta ise 36 yangından 1018 hektarlık orman etkilendi. Bu bölgelerde de 958 kilogram tohum ile 1 milyon 400 bin fidan toprakla buluşturulacak.

        3

        Orman işçilerinin ağaçlandırma çalışmaları yangınlar söndürüldükten sonra başlıyor. Yangının ardından bölgede havadan ve karadan keşiflerle zarar tespiti yapılıyor. Tekrar yeşermesi mümkün olmayacak kadar yanan ağaçlar işaretlenip kesiliyor. Diğerlerinde ise kendini yenilemesi için çalışmalar yürütülüyor. Dozer yardımıyla sahayı işlenebilir hale getiren orman işçileri, bölgenin koşullarına uyumlu fidanların dikileceği alanları hazırlıyor.

        4

        Yanan alanların meşelik olan bölgelerinde önüne tırmık şeklinde kepçe takılan iş makinesiyle süpürme işlemi yapılıyor. Yanan küçük meşeler ve bitki örtüsü temizlendikten sonra yine iş makineleriyle toprak sürülüyor. Yanan alanların tekrar ağaçlandırılmasında doğal bitki örtüsünün bozulmaması için aynı tür ağaçlar tercih ediliyor. Yangının etkilediği alanlarda kasım ayında fidanlar toprakla buluşturulacak. Böylece bölgelerin yeniden yeşile bürünmesi sağlanacak.

        5

        Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, Denizli'de yaklaşık 585 bin 149 hektar, Uşak'ta ise 205 bin 91 hektar orman varlığı olduğunu söyledi. Yanan sahaların tekrar yeşillendirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Köle, "Son 20 yılda Denizli'de yaklaşık 221 milyon, Uşak ilinde de 85 milyon doğaya uygun fidan toprakla buluşturuldu. Amacımız gelecek nesillere sağlıklı ormanların aktarılması. Bu maksatla ormanlarımızın gençleştirilmesi, bakımı, her türlü teknik çalışmayı yapmaktayız" dedi.

        6

        Köle, yanan alanlardaki çalışmaların planlamaya bağlı yürütüldüğünü kaydederek, "Sahanın durumuna göre yanan ağaçların öncelikle temizlenmesi gerekiyor. Bunları orman köylümüzle, profesyonel ekiplerimizle kısa sürede yapıyoruz. Sahayı ekolojik temelli, doğaya uygun projelendirip, uygun tür fidanların tespitini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

        7

        Yanan alanların ağaçlandırılması sırasında gelecekte yangın ihtimaline karşı, aleve dayanıklı dirençli türlerle dikey perdeler oluşturduklarını anlatan Köle, "Bunu yaparken sadece ağaçları düşünmüyoruz. Yaban hayvanlarını da düşünmek zorundayız. Bunların beslenmesiyle ilgili geyik elması, kuşburnu, alıç gibi türlerle de ormanları besleyerek onların da doğal ortamlarını oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

