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Denizlispor Bakan Kasapoğlu'yla görüştü

DHA

Denizlispor'da Başkan Ali Çetin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ali Çetin

Spor Toto Süper Lig'e 9 yıl sonra dönen Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, Ankara'da düzenlediği ziyaretler sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldi. Görüşmeye Denizlili Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu da eşlik etti.

Başkan Çetin, Bakan Kasapoğlu'yla yapılması planlanan yeni stadyum ve Denizli Atatürk Stadı'nda yeni sezon öncesi yapmayı planladıkları kapasite yükseltme çalışmalarıyla ilgili toplantı yaptı. Kasapoğlu'nun 1. Lig'deki şampiyonluk nedeniyle yeşil-siyahlıları kutladığı öğrenildi. Süper Lig'de yeni sezona ilk 5 sıra içinde yer almayı hedefleyen Denizlispor, yola şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Yücel İldiz ile devam edecek.

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