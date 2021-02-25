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Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, müsabaka öncesi son idmanını İstanbul'da yaptı

Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulübün açıklamasına göre, yeşil-siyahlı futbolcular, Beşiktaş ile oynanacak karşılaşma için sabah saatlerinde hava yolu ile İstanbul'a gitti.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde son antrenmanı gerçekleştiren yeşil-siyahlı kafile, maç saatini beklemeye başladı.

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor arasında Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakemi Cüneyt Çakır yönetecek.

Karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testinden geçen futbolcular ve teknik heyette pozitif bulguya rastlanmadı.

Yukatel Denizlispor'un Beşiktaş maçı kadrosu şu şekilde:

Cenk Gönen, Costel Pantilimon, Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Fabiano Leismann, Oğuz Yılmaz, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Ayman Ben Muhammed, Özer Özdemir, Hasan Ayaroğlu, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Mikkel Diskerud, Mathieu Dossevi, Hadi Sacko, Angelo Sagal, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic, Ali Yavuz Kol.

Öte yandan, tedavileri süren Özgür Çek, Recep Niyaz, Veton Tusha ve Ahmed Yasin kafilede yer almadı.

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