Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan deneyimli teknik adam, kurmaylara istifasını sundu. Yönetimin ise Koşukavak'ın istifasını kabul edeceği bildirildi. Denizlispor'un bu sezon üçüncü teknik direktörü olan Yalçın Koşukavak, yeşil-siyahlı ekiple 9 maça çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Koşukavak, 5 mağlubiyet yaşadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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