Trabzonspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta yenen Denizlispor, deplasman maçlarındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Lige bu sezon dönen Ege temsilcisi, deplasman maçlarına göre oluşturulan puan tablosunun zirvesinde yer alıyor.

Yeşil-siyahlı ekip, evinde sadece 7 puan toplayarak bu alanda ligin en kötü ekipleri arasında yer alıyor. Deplasmanda ise aslan kesilen Denizlispor, 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puan kazanmayı başardı.

Süper Lig'e bu sezon çıkan Denizlispor'un deplasman karnesi bu durumdayken şampiyonluğun doğal adayları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dış saha performansları güçleriyle orantılı değil. Fenerbahçe 8 maçta 9, Galatasaray 7 maçta 9, Beşiktaş ise 7 maçta 10 puan toplamayı başarabildi.

Şampiyonluk mücadelesi veren diğer takımlar Trabzonspor ile Başkaşehir ise 3 büyüklere göre daha başarılı. Deplasmanda birer maçı eksik olan Trabzonspor ile Başakşehir'in dış sahada 12'şer puanı bulunuyor. Maç sayıları eşitlendiğinde deplasman puanı bakımından Denizlispor'un önüne geçebilecek durumdaki iki takım durumundalar.