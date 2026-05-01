Depo işçisi, Emek ve Dayanışma Günü’nde iş kazasında öldü
Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 1 ay önce işe başladığı zincir marketin deposunda tadilat yaparken iş makinesinden düşen demirin altında kalan 33 yaşındaki Mahmut Turan, hayatını kaybetti
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 17:58
Acı olay öğle saatlerinde Sarıçam ilçesindeki Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce bir zincir markette işe başlayan 3 çocuk babası Mahmut Turan, depodaki tadilat nedeniyle boya yapmaya başladı.
Bu sırada ismi iş makinesinin taşıdığı demir profil, Turan’ın üzerine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Turan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Turan’ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
