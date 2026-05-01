Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Depo işçisi, Emek ve Dayanışma Günü'nde iş kazasında öldü

        Depo işçisi, Emek ve Dayanışma Günü’nde iş kazasında öldü

        Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 1 ay önce işe başladığı zincir marketin deposunda tadilat yaparken iş makinesinden düşen demirin altında kalan 33 yaşındaki Mahmut Turan, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 17:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depo işçisi 1 Mayıs'ta can verdi

        Acı olay öğle saatlerinde Sarıçam ilçesindeki Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce bir zincir markette işe başlayan 3 çocuk babası Mahmut Turan, depodaki tadilat nedeniyle boya yapmaya başladı.

        Bu sırada ismi iş makinesinin taşıdığı demir profil, Turan’ın üzerine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Turan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Turan’ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        #Mahmut Turan
        #adana
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
