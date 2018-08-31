Deportivo Capiata - Sportivo Luqueno maçı ne zaman?

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Deportivo Capiata, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Sportivo Luqueno takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:10. Deportivo Capiata 11 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Sportivo Luqueno 11 puanda ve 4. sırada. Deportivo Capiata son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sportivo Luqueno, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 284 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Capiata kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.00, Sportivo Luqueno sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Deportivo Capiata son haftadaki Deportivo Santani müsabasında 2-1 kazandı.

Sportivo Luqueno ise General Diaz maçında 2-0 kazandı.

Deportivo Capiata, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Deportivo Capiata, kendi sahasında 6 gol attı, 3 gol yedi.

Sportivo Luqueno, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sportivo Luqueno, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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