Aytemiz, arzu eden tüketicilerin, kendi araçlarına yakıtlarını doldurup bedelini de ödeyebilecekleri “self servis” adalarını, 30 istasyonda hizmete sundu. Self servis hizmeti sunacak Aytemiz istasyon sayısının bir ay sonra 100’ü geçmesi hedefleniyor.

Self servis hizmetine özel fiyat uygulaması yapılacağını söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, benzin ve dizel alımlarında kullanılacak “self servis yakıt fiyatları”nın, standart fiyatlardan daha düşük olacağını ifade etti.

'DEPO BAŞINA 10 TL TASSARRUF SAĞLAYACAK'

Eke, araçlarına yakıtı kendisi dolduran müşterilerin motorinin litresini 20 kuruş, benzinin litresini ise 15 kuruş daha düşük fiyattan satın alabileceği açıkladı. Ahmet Eke, "50 litre hacmi olan bir depoyu düşündüğümüzde, bu miktarlar bir dolumda yaklaşık 10 liralık tasarruf anlamına geliyor" dedi.

Akaryakıt sektöründe perakende bakış açısıyla hizmet vermenin çok önemli hale geldiğinin altını çizen Eke, "Batılı ülkelerde zaten var olan self-servis hizmetini Türkiye’de başlattık. Türkiye’deki 23 milyon motorlu araçtan otogaz ile çalışanları çıkarırsak, yaklaşık 10-15 milyon araca hizmet vermeye talibiz. Self-servis hizmetini yapay zeka teknolojisi ile geliştirdiğimiz kiosk üzerinden tüketicilere sunuyoruz" diye konuştuk.

Aytemiz Genel Müdürü, projenin geliştirme maliyetinin 10 milyon lirayı bulduğunu sözlerine ekledi.

OTOGAZLI ARAÇTA KULLANILMAYACAK

Tüketicinin self-servis kullanarak akaryakıt ikmali işlemini yaklaşık 2-2.5 dakika içinde tamamlayabileceğini belirten Eke, otogaz dolumu eğitim gerektirdiği için otogazlı araçlarda self-servis hizmetinin kullanılamayacağını ifade etti.

Ahmet Eke, istasyonlarda öncelikle birer adanın self-servis için ayrılacağını, hizmetin yaygınlaşmasına bağlı olarak ada sayılarının artabileceğini bildirdi.

'ENFLASYON HESABINDA SELF-SERVİS FİYATLARI DA DİKKATE ALINSIN'

Self-servis hizmetinde öncelikle kredi kartı kullanılacağını belirten Eke, daha sonra nakit ile de hizmet verilmeye başlanacağını ve bir yıl içinde de bitcoin veya kripto paraları bile kabul edebilecek bir noktaya gelmeyi planladıklarını kaydetti.

Eke, Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyonu hesaplarken akaryakıt fiyatlarını da dikkate aldığını hatırlatarak, "İnanıyorum ki, artık enflasyon hesabında akaryakıt fiyatlarının yanında self-servis akaryakıt fiyatları da dikkate alınarak, hesaplamada yeni bir kalem ortaya çıkar. Böylece, sektörde rekabet de artacak" değerlendirmesinde bulundu.

600 İSTASYONDAN 8.5 MİLYAR TL CİRO ELDE ETTİ

Eke, akaryakıt sektöründe çok yoğun bir rekabetin yaşandığına dikkati çekerek, "Sektörde 100 dağıtıcı şirket, 13 bin bayi var. Aytemiz istasyonlarını düşündüğümüzde, her gün 250 bin araç, 350 bin müşteri istasyonlarımızı ziyaret ediyor. Şu anda 575’i faal 600 istasyonda tüketicilerin hizmetindeyiz" diye konuştu.

Eke, geçen yıl sonu itibarıyla cirolarının 8.5 milyar lira olduğunun bilgisini paylaştı.