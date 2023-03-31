Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıkladı! Deprem dirençli kentler nasıl yapılır?

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HABERTURK.COM

Türkiye'yi yasa boğan, 50 bini aşkın yurttaşımızın ölümüne neden olan Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremleri, kentlerimiz depreme dirençli olmadığı gerçeğini bir kez daha su yüzüne çıkardı.

— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 30, 2023

"ÜLKEYİ DEPREME HAZIRLAMANIN ÖN KOŞULU"

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu sorunu sosyal medya hesabından, "Ülkeyi depreme hazırlamanın ön koşulu" başlığıyla değerlendirdi. İşte Görür'ün, depreme karşı dirençli kentler nasıl inşa edilir sorusuna verdiği cevap...

"MARAŞ-GAZİANTEP DEPREMLERİYLE YÜZLEŞMELİYİZ"

"Ülkeyi depreme hazırlamanın ve deprem dirençli kentler oluşturmanın ön koşulu geçmiş depremlerden ders çıkartmaktır. Onun için Maraş-Gaziantep depremleri ile yönetim (yerel ve merkezi) ve millet olarak yüzleşmek şarttır.

"HATA VE SORUMLULUKLARIMIZI KABUL ETMELİYİZ"

Depremde hedef hiç veya minimum can kaybı vermektir. Bu depremlerde bu kadar kaybı neden, nasıl, nerede, neyi eksik yaptığımız veya yapmadığımız için verdiğimizi araştırmak, bulmak, muhasebe etmek ve üzerimize düşen sorumluluğu kabul etmek zorundayız.

"HATAMIZDAN DERS ÇIKARMADAN YAPAMAYIZ"

Bunu yapmadan, bu anlayış ve bilince ulaşmadan kentlerimizi deprem dirençli yapamayız çünkü hatalarından ders çıkarmayan bir anlayış bunu başaramaz."