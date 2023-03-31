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Haberler Gündem Güncel Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklama: Deprem dirençli kentler nasıl yapılır? - Son dakika haberleri
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Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıkladı! Deprem dirençli kentler nasıl yapılır?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme karşı dirençli kentler nasıl inşa edilir sorusuna sosyal medya hesabından, "Ülkeyi depreme hazırlamanın ön koşulu" başlığıyla cevap verdi. Görür, "Ülkeyi depreme hazırlamanın ve deprem dirençli kentler oluşturmanın ön koşulu geçmiş depremlerden ders çıkartmaktır. Onun için Maraş-Gaziantep depremleri ile yönetim (yerel ve merkezi) ve millet olarak yüzleşmek şarttır. Bu depremlerde bu kadar kaybı neden, nasıl, nerede, neyi eksik yaptığımız veya yapmadığımız için verdiğimizi araştırmak, bulmak, muhasebe etmek ve üzerimize düşen sorumluluğu kabul etmek zorundayız" dedi

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklama: Deprem dirençli kentler nasıl yapılır? - Son dakika haberleri
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HABERTURK.COM

Türkiye'yi yasa boğan, 50 bini aşkın yurttaşımızın ölümüne neden olan Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremleri, kentlerimiz depreme dirençli olmadığı gerçeğini bir kez daha su yüzüne çıkardı.

"ÜLKEYİ DEPREME HAZIRLAMANIN ÖN KOŞULU"

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu sorunu sosyal medya hesabından, "Ülkeyi depreme hazırlamanın ön koşulu" başlığıyla değerlendirdi. İşte Görür'ün, depreme karşı dirençli kentler nasıl inşa edilir sorusuna verdiği cevap...

"MARAŞ-GAZİANTEP DEPREMLERİYLE YÜZLEŞMELİYİZ"

"Ülkeyi depreme hazırlamanın ve deprem dirençli kentler oluşturmanın ön koşulu geçmiş depremlerden ders çıkartmaktır. Onun için Maraş-Gaziantep depremleri ile yönetim (yerel ve merkezi) ve millet olarak yüzleşmek şarttır.

"HATA VE SORUMLULUKLARIMIZI KABUL ETMELİYİZ"

Depremde hedef hiç veya minimum can kaybı vermektir. Bu depremlerde bu kadar kaybı neden, nasıl, nerede, neyi eksik yaptığımız veya yapmadığımız için verdiğimizi araştırmak, bulmak, muhasebe etmek ve üzerimize düşen sorumluluğu kabul etmek zorundayız.

"HATAMIZDAN DERS ÇIKARMADAN YAPAMAYIZ"

Bunu yapmadan, bu anlayış ve bilince ulaşmadan kentlerimizi deprem dirençli yapamayız çünkü hatalarından ders çıkarmayan bir anlayış bunu başaramaz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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