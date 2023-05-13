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Deprem bölgesinde 800'den fazla çocuk uzvunu kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremler yüzünden en az bir uzvunu kaybeden 800'dan fazla çocuk olduğunu açıklayan Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, 58’inci Türk Pediatri Kongresi’nde ampute olan çocukların yüzünü güldürecek Çocuk İyilik Merkezi Projesini açıkladı. Çok sayıda dernek ve kuruluşun desteğiyle hayata geçirilen proje sayesinde çocuklar ihtiyaç duydukları protez, ortez, tekerlekli sandalye, fizyoterapi, psikolojik destek ve eğitim desteği alabilecek. Başvurular cocukprotez.org web sitesinden doktor, hasta veya hasta yakını tarafından yapılabilecek. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

Deprem bölgesinde 800'den fazla çocuk uzvunu kaybetti
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Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde değişik uzuvlarını kaybetmiş (ampute) yaklaşık 800 küsur çocuk olduğunu bildiklerini belirterek, 0-21 yaş arası çocukların hem protezlerinin takılması hem de bu çocuklara fizyolojik ve psikolojik alanda destek sağlanması için Çocuk İyilik Merkezi Projesini geliştirdiklerini açıkladı.

T&uuml;rk Pediatri Kurumu Derneği tarafından d&uuml;zenlenen 58. T&uuml;rk Pediatri Kongresi 9 &ndash; 13 Mayıs tarihleri arasında KKTC&rsquo;de d&uuml;zenlendi
Türk Pediatri Kurumu Derneği tarafından düzenlenen 58. Türk Pediatri Kongresi 9 – 13 Mayıs tarihleri arasında KKTC’de düzenlendi

DEPREM BÖLGESİNDE ZARAR GÖRMÜŞ ÇOCUKLARA TAM DESTEK

Türk Pediatri Kurumu'nun KKTC’de 58’incisini gerçekleştirdiği Türk Pediatri Kongresi’nde projenin detaylarını açıklayan Prof. Dr. Çokuğraş, çocuklara tıbbi destek sağlamanın yanında, birtakım burslarla destekleyerek onları eğitim olanaklarına kavuşturmak ve belli yaştaki çocukların bir süre sonra istihdamlarını sağlamak için çok sayıda kuruluşun bir araya geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Çokuğraş, şunları söyledi: "Türk Pediatri Kurumu, Çocuk Acil, Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Bankalar Birliği, Türkiye Fizik Tedavi Derneği, Ortopedi Dernekleri, Protez Ortez Üreticileri ile Amerika'dan çok sayıda Türk hekiminin oluşturduğu birtakım dernekler bize ciddi katkı sağlıyorlar. Bunların bir kısmı protezlerin temini konusunda ve bursların oluşturulması konusunda bir kısmı da bundan sonra istihdam konusunda bize destek olacaklar."

800 AMPUTE ÇOCUKTAN ÜÇÜNÜN PROTEZİ TAKILDI

Ampute durumda olan 800 çocuğun bir kısmının bir kolu ve bacağı, bir kısmının da birden fazla uzvunu kaybetmiş olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çokuğraş, "Bu çocuklar büyüdükçe bu protezler de değişecek. 3 aylık, 6 aylık, bir senelik bir projeden bahsetmiyoruz. Buna sürdürülebilir bir proje diyebiliriz. Muhtemelen başka nedenlerle de sorunları olan, ihtiyacı olan nörolojik sorunları olan çocuklar ya da başka afetlerde zarar görmüş çocuklar da buradan faydalanacaklar. 140 başvuru aldık. 18 çocuk değerlendirme sürecinde, 3 çocuğun ise protezi takıldı. Bu proje bizim için çok kıymetli; amacımız çocukları fiziki ve mental açıdan sağlıklarına kavuşturmak. Dolayısıyla bu projeyi çok önemsiyoruz" dedi.

ÇOCUK İYİLİK MERKEZİ PROJESİNE BAŞVURMAK İÇİN

Başlarda ampute çocuklara ulaşmanın kolay olmadığını ve profesyonel bir takip sisteminin gerektiğini belirten Prof. Dr. Çokuğraş, hekimlerin, hasta veya hasta yakınlarının cocukprotez.org sayfasından başvuruda bulunabileceğini ifade etti ve sayının zamanla hızla artacağını söyledi.

ZAMANLA BAŞKA NEDENLERLE AMPUTE OLAN ÇOCUKLARA DA HİZMET VERECEK

Prof. Dr. Çokuğraş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çukurova Üniversitesi’nin bir vakfı var. Orada profesyonel olarak birtakım oluşturuldu. Şimdilik sadece depremzedelere hizmet veren bir kuruluş ama muhtemelen zaman içerisinde başka nedenlerle ampute olmuş çocuklara da hizmet verecek. Hatta o yapılacak binanın içerisinde bir AR-GE bölümü kurup, orada protez üretimi uygulamaları gibi birtakım ek birimler de oluşturulması planlanıyor. Çok kolay bir iş değil ama biz aşağı yukarı iki ayda bu noktaya gelebilmeyi hayal bile edemezdik. Giderek de daha iyi noktaya geleceğiz diye düşünüyorum."

DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KONTEYNER DESTEĞİ

Deprem bölgesinde zor durumda olan sağlık çalışanlarına ilişkin de konuşan Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Fark ettik ki sadece oradaki çocuklar depremzede değil, orada çalışan sağlık personeli de depremzede. Örneğin; Malatya'daki asistan arkadaşlarımızın 2 ay geçmesine rağmen hala kalacak yerleri yoktu. Oraya beş tane konteyner götürdük, bir yaşam alanı sağlamaya çalıştık. Böylece 15-20 asistan arkadaşımıza barınma imkanı sunduk. Bu kongreden de biraz gelir elde edebilirsek desteğimize devam etmiş oluruz" diye konuştu.

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