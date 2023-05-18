Son depremler 18 Mayıs Kandilli ve AFAD tablosu 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üzerinden geçen 3 ayınardından özellikle deprem bölgesi olmak üzere ülkemizde en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son olarak AFAD verilerine göre Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, en son deprem nerede kaç büyüklüğünde oldu?