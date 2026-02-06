Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.561,82 %-0,20
        DOLAR 43,6153 %0,13
        EURO 51,4712 %0,25
        GRAM ALTIN 6.795,27 %0,93
        FAİZ 35,20 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 101,41 %-1,66
        BITCOIN 64.975,00 %3,00
        GBP/TRY 59,2265 %0,40
        EUR/USD 1,1792 %0,13
        BRENT 68,40 %1,26
        ÇEYREK ALTIN 11.110,27 %0,93
        Haberler Ekonomi Alışveriş E-ticaret Deprem bölgesinde kadınların ekonomik gücünü artıracak program - Alışveriş Haberleri

        Deprem bölgesinde kadınların ekonomik gücünü artıracak program

        6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Philip Morris, bölgenin ekonomik ve toplumsal olarak yeniden güçlenmesine katkı sunacak kapsamlı bir sosyal etki projesini hayata geçirdiğini açıkladı. "E‑Ticarette Güçlü Kadınlar Programı", depremden ağır şekilde etkilenen 11 ilde yaşayan girişimci kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımını desteklemeyi hedeflediğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 10:26 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem bölgesinde kadınların ekonomik gücünü artıracak program
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        6 Şubat 2023’te yaşanan ve Türkiye’yi derin bir acıya sürükleyen depremlerin ardından başta kamu kurumları olmak üzere tüm Türkiye, bölgedeki hayatın normale dönmesi için seferber olmuştu. Felaketin üçüncü yıldönümünde bölgenin yeniden inşası sürerken, ekonomik ve sosyal hayatın da normal seyrine dönebilmesi için çalışmalar devam ediyor.

        Bölgesel kalkınmanın sürdürülebilir olabilmesi için kadınların ekonomik olarak güçlenmesini temel bir öncelik olarak ele alan Philip Morris, bölgede ekonomik ve sosyal etki yaratan projelerine bir yenisini ekliyor. “E‑Ticarette Güçlü Kadınlar Programı”, deprem bölgesindeki kadınların

        e-ticaret aracılığıyla yetkinliklerini ve girişimcilik potansiyellerini daha geniş alanlara taşıyabilmelerini amaçlıyor.

        “KADINLARIN EKONOMİK HAYATA KATILIMI, BÖLGESEL İYİLEŞMENİN ANAHTARI”

        Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, projenin çıkış noktasını şu sözlerle ifade etti:

        “6 Şubat 2023’te yaşanan ve ülkemizi derinden etkileyen depremlerin üzerinden üç yıl geçti. Hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor; yakınlarını kaybeden, yaşamını yeniden kurmak zorunda kalan tüm vatandaşlarımızla dayanışmamızı sürdürüyoruz. Zorlu süreçler ekonomik ve sosyal dayanıklılığın ne kadar hayati kavramlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Bölgenin kalıcı biçimde toparlanabilmesi, altyapının yeniden inşasının yanı sıra, yerel ekonominin güçlendirilmesiyle de mümkün olacak. Kadınların ekonomik hayata daha aktif katılımı ise bu sürecin en kritik unsurlarından biri.”

        “E‑Ticarette Güçlü Kadınlar Programı ile amacımız, deprem bölgesindeki kadınların üretimlerini ve emeklerini dijital dünyanın sunduğu imkânlarla daha geniş pazarlara ulaştırabilecekleri yetkinlikleri kazanmalarına destek olmak” ifadelerini kullanan Diren, “Bu projeyi, bölgenin uzun vadeli ekonomik ve toplumsal iyileşmesine katkı sunan stratejik bir sosyal sorumluluk yatırımı olarak görüyoruz” açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 4 Şubat 2026 (İran Müzakere İçin Neden Umman'ı İstiyor?)

        İran Umman'dan ne umuyor? İran müzakere için neden Umman'ı istiyor? İran neden bölgesel toplantı istemiyor? İran'ın daha önce Umman'da yaptığı görüşmeler neyi anlatıyor? ABD-İran masaya oturur mu, ne çıkar? HT 360'da Dilek Gül sordu; Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Bahadır Keskin anlattı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı