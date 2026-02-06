Deprem bölgesinde kadınların ekonomik gücünü artıracak program

6 Şubat 2023’te yaşanan ve Türkiye’yi derin bir acıya sürükleyen depremlerin ardından başta kamu kurumları olmak üzere tüm Türkiye, bölgedeki hayatın normale dönmesi için seferber olmuştu. Felaketin üçüncü yıldönümünde bölgenin yeniden inşası sürerken, ekonomik ve sosyal hayatın da normal seyrine dönebilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bölgesel kalkınmanın sürdürülebilir olabilmesi için kadınların ekonomik olarak güçlenmesini temel bir öncelik olarak ele alan Philip Morris, bölgede ekonomik ve sosyal etki yaratan projelerine bir yenisini ekliyor. “E‑Ticarette Güçlü Kadınlar Programı”, deprem bölgesindeki kadınların

e-ticaret aracılığıyla yetkinliklerini ve girişimcilik potansiyellerini daha geniş alanlara taşıyabilmelerini amaçlıyor.

“KADINLARIN EKONOMİK HAYATA KATILIMI, BÖLGESEL İYİLEŞMENİN ANAHTARI”

Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, projenin çıkış noktasını şu sözlerle ifade etti:

“6 Şubat 2023’te yaşanan ve ülkemizi derinden etkileyen depremlerin üzerinden üç yıl geçti. Hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor; yakınlarını kaybeden, yaşamını yeniden kurmak zorunda kalan tüm vatandaşlarımızla dayanışmamızı sürdürüyoruz. Zorlu süreçler ekonomik ve sosyal dayanıklılığın ne kadar hayati kavramlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Bölgenin kalıcı biçimde toparlanabilmesi, altyapının yeniden inşasının yanı sıra, yerel ekonominin güçlendirilmesiyle de mümkün olacak. Kadınların ekonomik hayata daha aktif katılımı ise bu sürecin en kritik unsurlarından biri.”