Deprem bölgesinde kümelenen hastalıklar için salgın incelemesi

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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Salgın Şüphesi Durumunda Salgın Varlığına Karar Verme Süreçteki Önemli İlke ve Esaslar başlıklı kılavuz yayınladı.

Kılavuzda "Belli bir yer ve zaman diliminde, vaka sayısının beklenenden fazla olması veya beklenen sayıda olsa bile, benzer özellikte olay veya vakaların biriktiği kümelenme, bir salgın olabilir ve her kümelenme salgın açısından araştırılmalıdır" uyarısı yapıldı.

Salgınların genellikle daha büyük ölçekte meydana geldiği ve kısa sürede daha fazla insanı etkilediği belirtilirken, kümelenmelerin ise daha küçük ölçekte ve belirli bir grup veya bölge ile sınırlı olduğu kaydedildi.

Kılavuza göre, salgın incelenmeye başlamadan önce iyi ve yeterli bir literatür taraması yapılmalı, istatistik yöntemler ve çalışma tasarımı uygun şekilde kullanılmalı. Bir akut halk sağlığı tehdidinin varlığında salgın kararı vermek amacıyla mevcut mevzuat olan Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi Genelgesi ve bilimsel literatür çerçevesinde 5 farklı şekilde değerlendirme yapılacak:

- Bildirimi zorunlu hastalıklara ait kayıtlar,

- Olayın geçtiği yerdeki diğer veriler (taburcu kayıtları, hastalık istatistikleri, hastane otomasyon

sistemi verileri, aile hekimliği kayıtları vb.),

- Olayın geçtiği yere ait eski veriler yoksa benzer bölgelerin ya da illerin verilerinin karşılaştırılması,

- Klinisyenlerin görüşleri,

- Saha araştırmaları.

Öte yandan gözlenen vaka sayısının beklenen vaka sayısından fazla olmasının her zaman salgın olduğu anlamına gelmediği belirtilirken, salgın dışındaki nedenlerin araştırılmasının gerekli olduğu kaydedildi.