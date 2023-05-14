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İlk oylar sandıkta! Deprem bölgesinde oy sırası

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı. 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'teki bazı seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde kurulan konteynerlerde sıra oluşturarak oyunu kullanmaya başladı. 11 milyon 350 bin 969 seçmenin bulunduğu İstanbul'da da 30 bin 803 sandıkta ilk oyları kullanıldı. İzmir'de de 3 milyon 442 bin 424 seçmen, 9 bin 877 ilk oylarını kullandı. Hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler ise, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanıyor

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  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı. (Gaziantep Nurdağı - Fotoğraf: AA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    Kahramanmaraş'ta sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler hazırlıklarını tamamladı. Onikişubat ilçesinde Zeki Karakız Ortaokulu bahçesindeki konteynerlerin önünde sıra bekleyen bazı seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. (Kahramanmaraş - Fotoğraf: AA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    Sabahın erken saatine rağmen vatandaşlar sandık başında kuyruk oluşturdu. Kahramanmaraş'ta 753 bin 287 seçmen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 2 bin 405 sandıkta oy kullanacak.(Kahramanmaraş - Fotoğraf: AA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    Gaziantep'te kent merkezinde ise vatandaşlar, okullarda tercihini yaptı. Depremlerden yoğun şekilde etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçesinde ise kurulan seçim konteynerleri vatandaşların oy kullanma işleminde kullanıldı. (Gaziantep Nurdağı - Fotoğraf: AA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    Malatya ve Adıyaman'da ise depremi hasarsız atlatan okulların yanı sıra hasarlı okulların bulunduğu mahallelerle konteyner kentlere kurulan seçim konteynerlerinde demokrasi şöleni yaşandı. (Malatya Yeşilyurt - Fotoğraf: AA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    Bölgedeki seçim konteynerlerinin olduğu alanlarda vatandaşların oy tercihi için yoğunluğa neden olduğu gözlendi. (Malatya Yeşilyurt - Fotoğraf: AA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    Şanlıurfa ile Kilis'te ise vatandaşlar sabahın erken saatinden itibaren sandık başına gitti. (Malatya Yeşilyurt - Fotoğraf: AA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    YSK tarafından kentte seçmenlerin oy kullanabilmesi için bazı kurum bahçeleri, konteyner kent ve çadır kentlere 100 konteyner kuruldu. Konteynerler önünde uzun kuyruklar oluştu. (Malatya - Fotoğraf: DHA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    (Malatya - Fotoğraf: DHA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    (Malatya - Fotoğraf: DHA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    (Malatya - Fotoğraf: DHA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    (Kahramanmaraş - Fotoğraf: İHA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    (Kahramanmaraş - Fotoğraf: İHA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    98 milletvekili ile en çok milletvekili çıkaracak il olan İstanbul'da, 11 milyon 350 bin 969 seçmen oy kullanacak. (Fotoğraf: AA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için 9 bin 877 oy sandığı okullarda yerini aldı, ilk oylar kullanıldı. (Fotoğraf: DHA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    Hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor. (Fotoğraf: AA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    Kırklareli İl Seçim Kurulu görevlileri, Bademlik Mahallesi'nde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan 80 yaşındaki Gülsevim Eskici'nin evine seyyar sandık götürdü. (Fotoğraf: AA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini, Eskici'nin bulunduğu odadaki sehpa üzerine yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi. Eskici, oyunu kullandıktan sonra, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. (Fotoğraf: AA)
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    Yaşından dolayı okula oy kullanmaya gidemediğini belirten Eskici, evine kadar gelen görevlilere teşekkür etti. (Fotoğraf: AA)

     
  • Deprem bölgesinde oy sırası! İlk oylar sandıkta

    Kırklareli merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 17 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi. (Fotoğraf: AA)

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