Deprem bölgesinde sayaç okuma işlemleri başladı

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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) deprem bölgesindeki elektrik faturalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Kararı ile Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya, Gaziantep (Nurdağı ve Osmaniye) il ve ilçelerinde; faal ve kullanılabilir durumda olan orta gerilimden bağlı sanayi ve ticarethane abone grupları hariç, diğer tüm abone gruplarında 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk/tahsilat işlemlerinin yapılmayacağı; 1 Haziran 2023 itibariyle bu süredeki toplam elektrik tüketimine esas fatura bedelinin gecikme zammı ve faizi olmaksızın 6 ay taksitlendirilmesine karar verildiği hatırlatıldı.

Yasal düzenlemeler kapsamında deprem bölgesindeki dağıtım şirketleri tarafından sayaç okuma işlemlerinin 1 Haziran 2023 tarihi itibarıyla yeniden başlayacağı bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1 Haziran’dan itibaren yapılacak sayaç okuma işlemlerine istinaden, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk/tahsilat yapılmayan tüketimlere ait bedeller görevli tedarik şirketleri tarafından faturalandırılarak 6 aylık taksitlendirmeyle tüketicilere iletilecektir.

Bölgede hizmet veren görevli tedarik şirketleri SMS, çağrı merkezi araması ve bunun gibi iletişim kanalları üzerinden tüketicileri konuyla ilgili bilgilendirmek üzere ilgili çalışmalarını sürdürmektedirler."