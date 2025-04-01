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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Deprem bölgesine Dünya Bankası'ndan 500 milyon dolarlık destek! - İş-Yaşam Haberleri

        Dünya Bankasından, Türkiye'de deprem bölgelerinde istihdam için 500 milyon dolarlık finansman

        Dünya Bankası, Türkiye'de Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde kapsayıcı iş imkanları oluşturmak ve ekonomiyi yeniden canlandırmak amacıyla 500 milyon dolar tutarındaki finansmanı onayladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 23:25 Güncelleme: 01.04.2025 - 23:25
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        Deprem bölgesine Dünya Bankası'ndan 500 milyon dolarlık destek!
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        Bankadan yapılan açıklamada, finansmanın Türkiye'nin Şubat 2023'teki depremden etkilenen bölgelerinde istihdam yaratmak ve işletmeleri desteklemek için kullanılacağı belirtildi.

        Açıklamada, Türkiye'de deprem bölgelerinde kapsayıcı işler yaratmak ve ekonomiyi yeniden canlandırmak için 500 milyon dolar tutarında finansman sağlanacağı kaydedildi.

        Depremlerin, etkilenen illerde iş gücü piyasasındaki uzun süreli yapısal zorlukları daha da kötüleştirdiği belirtilen açıklamada, onaylanan Kayıtlı İstihdam Yaratma-2 Projesi'nin küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri desteklemeyi ve üçte birinden fazlası kadınlar ile gençler için olmak üzere yaklaşık 17 bin yeni veya daha iyi iş imkanı oluşturmayı amaçladığı aktarıldı.

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        Açıklamada, şirketler arasında finansmana erişimin kısıtlı olmasının istihdam yaratmayı sınırlayan önemli faktör olduğu, bu zorluğu ele alabilmek için projenin özellikle KOBİ'ler üzerine odaklanarak depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren şirketlere uzun vadeli finansman sağlayacak şekilde tasarlandığı ifade edildi.

        Bankanın açıklamasında, projeyle şirketlerin kayıtlı istihdam yaratma koşullarının iyileştirilmesinin, üretkenliğin artırılmasının ve iş gücü talebinin yükseltilmesinin beklendiği aktarıldı.

        Projenin Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerini desteklemeyi amaçlayan kapsamlı bir Dünya Bankası paketinin parçası olduğu belirtilen açıklamada, iş gücü piyasasını güçlendirmeye ve ekonomik toparlanmayı teşvik etmeye yönelik daha geniş kapsamlı çabaları tamamladığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Dünya Bankası depremlerin yaşandığı günden bu yana Türkiye'nin yanında ve afet riski yönetimi ile yeniden inşa konularındaki uluslararası deneyimlerini paylaşmaktadır. Bu proje yerel ekonomilerin yeniden inşa edilmesi ve çok ihtiyaç duyulan kayıtlı sektörde istihdam fırsatlarının sunulması yönünde atılan çok önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

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