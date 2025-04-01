Deprem bölgesine Dünya Bankası'ndan 500 milyon dolarlık destek!

Bankadan yapılan açıklamada, finansmanın Türkiye'nin Şubat 2023'teki depremden etkilenen bölgelerinde istihdam yaratmak ve işletmeleri desteklemek için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de deprem bölgelerinde kapsayıcı işler yaratmak ve ekonomiyi yeniden canlandırmak için 500 milyon dolar tutarında finansman sağlanacağı kaydedildi.

Depremlerin, etkilenen illerde iş gücü piyasasındaki uzun süreli yapısal zorlukları daha da kötüleştirdiği belirtilen açıklamada, onaylanan Kayıtlı İstihdam Yaratma-2 Projesi'nin küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri desteklemeyi ve üçte birinden fazlası kadınlar ile gençler için olmak üzere yaklaşık 17 bin yeni veya daha iyi iş imkanı oluşturmayı amaçladığı aktarıldı.

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Açıklamada, şirketler arasında finansmana erişimin kısıtlı olmasının istihdam yaratmayı sınırlayan önemli faktör olduğu, bu zorluğu ele alabilmek için projenin özellikle KOBİ'ler üzerine odaklanarak depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren şirketlere uzun vadeli finansman sağlayacak şekilde tasarlandığı ifade edildi.

Bankanın açıklamasında, projeyle şirketlerin kayıtlı istihdam yaratma koşullarının iyileştirilmesinin, üretkenliğin artırılmasının ve iş gücü talebinin yükseltilmesinin beklendiği aktarıldı.