Deprem bölgesine giden Umut Kurt: Her sabah ağlayarak uyandık

"4 MİLYON KAP YEMEK YAPTIK"



Adanalı olan şef Türev Uludağ, "Ben o toprakların çocuğuyum. Deprem haberini aldığımda ailemi aradım. Ailemi güvenli bir yere götürdüm. Dayım ile yengemi kaybettim. Bir şey yapmam gerekiyordu. Mevlana'nın güzel bir sözü var; 'Aramakla bulunmaz, ama bulanlar yalnızca arayanlardır' diye. Bir şey ararken, Aliye diye gazeteci bir arkadaşım vardı. O bana 'Osmaniye'de 1100 kişilik bir belde var, bu beldede yemek sıkıntısı var' dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile irtibata geçtim. Bir yurt ayarladılar. Orada 4 çalışan ablamızla hiç durmadan sabaha kadar 9 bin kap yemek yaptık. Bölgedeki insanlardan aldığımzı güçle beraber başka şehirlere de gitmek istedik. Bizi gören insanlar malzeme vermeye başladı. Sonrasında diğer şef arkadaşlarla Kahramanmaraş'ta 100 bin kap yemek yaptık. Ardından da İskenderun'a gittik. 4 ayrı yerde mutfağımız oldu. 4 milyon kap yemek yapmışız" dedi.





