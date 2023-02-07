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Deprem bölgesine gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen gönüllüler yoğunluğa neden oldu

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremin hissedildiği bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgesine gidip destek olmak isteyen binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı’na akın etti. Bölgeye gitmek için birbirleriyle yarışan gönüllüler İstanbul Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu

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İHA
  • Deprem bölgesine gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen gönüllüler yoğunluğa neden oldu

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlerden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti.
  • Deprem bölgesine gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen gönüllüler yoğunluğa neden oldu

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 00.30 itibariyle İstanbul'dan 41 uçakla 6 bin 718 personel ve AFAD gönüllüsünün bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Aynı dakikalarda İstanbul Havalimanı'nda bekleyen yüzlerce yardım gönüllüsü ise başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı.
  • Deprem bölgesine gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen gönüllüler yoğunluğa neden oldu

    Gönüllüler, uzun kuyruklar oluştururken bu durum izdihama neden oldu. Yaşanan izdihama zaman zaman havalimanında görevli ekipler müdahale etti. Yardım gönüllülerinin deprem bölgesine sevki THY'nin uçaklarıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor.
  • Deprem bölgesine gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen gönüllüler yoğunluğa neden oldu

    Son olarak Arnavutluk'tan İstanbul Havalimanı'na gelen aralarında askerlerin de olduğu 50 kişilik arama kurtarma ekibi THY uçağıyla Adana'ya sevk edildi.

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