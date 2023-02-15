Deprem erken uyarı sistemleri nasıl çalışır?

Ancak sistemden gelecek uyarı süresi depremin merkez üssüne olan mesafenize göre değişir. Büyük ölçekli depremlerde daha erken uyarı alırsınız çünkü büyük depremler, oldukça geniş bir alanı kapsar ve bölgeye yayılması zaman alır; bu süreçte sistemin size haber vermesi için daha fazla vakti olur.