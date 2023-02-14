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Perde beton yöntemi depreme karşı binayı nasıl korur?

Özellikle yüksek katlı binalarda tercih edilen perde betonlar; depremin oluşturduğu kuvveti göğüsleyerek, binanın diğer bölgelerinin daha az etkilenmesini sağlıyor. Perde beton sistemi, depreme dayanıklı yapıların kilit noktası olarak görülüyor.

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  • Perde beton nedir, depreme dayanıklı mıdır, depremde binayı nasıl korur?

    Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de, binaların depreme dayanıklı olması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, yeni yapılarda kullanılan perde beton yöntemi depreme karşı binayı etkili bir şekilde koruyor.

    Depremi göğüsleyen diğer yapı kolonlardır ancak kolonlar, beton perde duvarlara göre daha kolay hasar alabilirler bu yüzden deprem anında yatay kuvveti kesen perde betonlardan yararlanmak gerekir.
  • Perde beton nedir, depreme dayanıklı mıdır, depremde binayı nasıl korur?

    Perde betonlar; sismik kuvvetlere ve güçlü yanal rüzgârlara maruz kalma ihtimali olan yüksek katlı yapılar için kritik bir yapı malzemesi. Perde betonlar, deprem anında tüm enerji ve yükü taşıyarak, depremin şiddetine göre hasar görmeden veya az bir hasarla depremden çıkmanızı sağlayabiliyor.        
  • Perde beton nedir, depreme dayanıklı mıdır, depremde binayı nasıl korur?

    Perde betonun avantajları;

    - Yatay salınımı azaltır, 

    - Kolay uygulanabilir, 

    - Maliyet uygundur, 

    - Deprem hasarını en aza indirir,

    - Kısa sürede inşa edilebilir.      

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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