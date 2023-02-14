Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de, binaların depreme dayanıklı olması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, yeni yapılarda kullanılan perde beton yöntemi depreme karşı binayı etkili bir şekilde koruyor.

Depremi göğüsleyen diğer yapı kolonlardır ancak kolonlar, beton perde duvarlara göre daha kolay hasar alabilirler bu yüzden deprem anında yatay kuvveti kesen perde betonlardan yararlanmak gerekir.