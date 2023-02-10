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Kolon ve kirişler binayı depreme karşı nasıl korur?

Kolon ve kirişler bir yapının temelini oluşturan sistemlerdir ve deprem anında yapıların ayakta kalmasını sağlar. Kolon sistemlerinde hasar meydana gelen bir bina çökme ihtimaline karşı hızlıca boşaltılır.

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  • Kolon ve kirişler binayı depreme karşı nasıl korur? Kolon ve kirişlerin görevi nedir?

    Kolon ve kirişleri, bir binanın iskeleti olarak düşünebiliriz. Binalar inşa edilirken tüm sistem kolon ve kirişlere göre ayarlanır. Yatay olanlarına kiriş, dikey olanlara ise kolon denir.
  • Kolon ve kirişler binayı depreme karşı nasıl korur? Kolon ve kirişlerin görevi nedir?

    Kolon ve kirişler deprem anında ortaya çıkan tüm enerjiyi taşır; kolonlar genellikle kirişlerden gelen yükleri temele, dolayısı ile zemine aktarırlar. Kolonlarda oluşabilecek bir hasar, yapının göçmesine varabilecek kadar ağır hasarlara neden olabilir. Bu yüzden kolonu zarar gören binalar meydana gelebilecek bir çökmeye karşı hemen boşaltılır.
  • Kolon ve kirişler binayı depreme karşı nasıl korur? Kolon ve kirişlerin görevi nedir?

    Doğal olarak, büyük bir depremden en çok evin kolonları etkilenir ve ayrıca kolonları zarar gören binalar, diğer binalara göre çok daha risklidir. Bu yüzden genelde depremden sonra hasar alan kolonların iyileştirilmesi için "kolon güçlendirme" çalışmaları yapılır.

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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