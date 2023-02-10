Doğal olarak, büyük bir depremden en çok evin kolonları etkilenir ve ayrıca kolonları zarar gören binalar, diğer binalara göre çok daha risklidir. Bu yüzden genelde depremden sonra hasar alan kolonların iyileştirilmesi için "kolon güçlendirme" çalışmaları yapılır.