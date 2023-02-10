Depremin büyüklüğü nasıl ölçülür?

Buna örnek olarak; birisinin bir havuza taş attığını ancak bizim taşın büyüklüğünü bilmediğimizi kabul edelim. Taşın havuza düşerken çıkardığı sesi dinleyerek veya havuzda oluşan dalgalanmaların boyutuna bakarak taşın küçük mü, yoksa büyük bir taş mı olduğunu tahmin edebiliriz. Depremin büyüklüğünü kestirmek de tamamen buna benzer bir süreçtir. Depremde de yer kabuğu içerisinde havuzdaki suya benzer şekilde dalgalanmalar oluşturur.