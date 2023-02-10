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Termal battaniye nedir, nerelerde kullanılır? Termal battaniye özellikleri nelerdir?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından bilanço ağırlaşıyor. Yıkıcı depremlerden Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep ve daha birçok il ve ilçe etkilendi. Deprem bölgesinde OHAL ilan edilirken enkaz çalışmaları devam ediyor. Enkazdan çıkarılırken kişilerin üzerine örtülen termal battaniyeler de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar…

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  • Termal battaniye nedir, nerelerde kullanılır? Termal battaniye özellikleri nelerdir?

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi tüm Türkiye'de devam ediyor. Enkaz çalışmaları halen sürerken, vatandaşlar depremzedelerin üzerinde bulunan gri metal gibi görünen termal battaniyelerin ne olduğunu araştırıyor. İşte termal battaniye hakkında merak edilenler…
  • Termal battaniye nedir, nerelerde kullanılır? Termal battaniye özellikleri nelerdir?

    TERMAL BATTANİYE NEDİR?

    Görünüşü itibariyle folyoyu anımsatan ince malzemeyle yapılmış termal battaniye, içerideki ısının dışarıya çıkmasını önleyen ve avuç içerisine bile sığacak büyüklükte ince bir örtüdür.
  • Termal battaniye nedir, nerelerde kullanılır? Termal battaniye özellikleri nelerdir?

    TERMAL BATTANİYE ÖZELLİKLERİ NEDİR?

    Termal battaniyelerin en önemli özelliği dayanıklı ve su geçirmez polietilen ya da alüminyum malzemeden üretilmiş olmasıdır.

    Kızılötesi ısının %90'ını geri yansıtarak vücut ısısını korur.

    Rüzgardan ve nemden etkilenmez. 

    Çift yönlüdür. Bir tarafı güneş koruması sayesinde serin tutar, diğer tarafı ise ısıyı hapseder vücudun sıcak kalmasını sağlar.
  • Termal battaniye nedir, nerelerde kullanılır? Termal battaniye özellikleri nelerdir?

    TERMAL BATTANİYE HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

    Termal battaniye arama kurtarma ekipleri tarafından kazazedeleri hipotermiden korumak amacıyla kullanılır. Soğuk bir havada yaralanan kişinin üzerine örtülen bu battaniye, vücuttaki suyun buharlaşmasını önleyerek hipotermi riskini azaltır. 
  • Termal battaniye nedir, nerelerde kullanılır? Termal battaniye özellikleri nelerdir?

    TERMAL BATTANİYE NASIL KULLANILIR?

    Termal battaniyeler soğuk almış kişinin vücuduna battaniye gibi sarılarak kullanılır,

    Çadır ya da uyku tulumlarının altına yayılır,

    Uyku tulumunun dışına sarılır,

    Hipotermiden korumak için kullanılır,

    Kaybolma ya da kaza durumlarında yer belli etmek için kullanılır,

    Su elde etmek için yoğuşma yüzeyi olarak kullanılır.
  • Termal battaniye nedir, nerelerde kullanılır? Termal battaniye özellikleri nelerdir?

    TERMAL BATTANİYE ISITIR MI?

    Termal battaniyeler bilinenin aksine, ısıtmaz. Bu battaniyeler yalıtım sağlar. Vücudumuzdan yayılan termal radyasyonu ya da ısıl ışınımı geri yansıtarak ısı enerjisi kaybını önlemeye çalışır. Böylece vücudun kendini ısıtması daha kolay hâle gelir. Hava geçirmezlik özelliği sayesinde konveksiyon yoluyla sıcaklık kaybını en aza indirir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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