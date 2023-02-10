TERMAL BATTANİYE ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Termal battaniyelerin en önemli özelliği dayanıklı ve su geçirmez polietilen ya da alüminyum malzemeden üretilmiş olmasıdır.

Kızılötesi ısının %90'ını geri yansıtarak vücut ısısını korur.

Rüzgardan ve nemden etkilenmez.

Çift yönlüdür. Bir tarafı güneş koruması sayesinde serin tutar, diğer tarafı ise ısıyı hapseder vücudun sıcak kalmasını sağlar.