Depremde hasar gören 51 yıllık su kulesi yıkıldı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde depremde hasar gören 51 yıllık su kulesinin kontrollü yıkımı yapıldı
Giriş: 02.09.2025 - 15:33 Güncelleme: 02.09.2025 - 15:33
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da ağır hasar gören yapıların yıkımı devam ediyor.
Ceylanpınar ilçesinde uzun yıllar su ihtiyacını karşılayan 51 yıllık su kulesinin de depremde hasar görmesi nedeniyle yıkılmasına karar verildi.
Belediye garajında bulunan su kulesinin yıkımı için güvenlik önlemleri alındıktan sonra iş makinesiyle çalışma başlatıldı.