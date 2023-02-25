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Deprem kayıtlarında 'ölü' olarak geçmişti; hata düzeltildi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerde Diyarbakır'da hayatını kaybeden Necat Özçelik ile isim benzerliği yaşayan akrabası Nejat Özçelik kayıtlara "ölü" olarak geçmişti. Hata düzeltilirken Nejat Özçelik banka hesaplarına erişim sağladı

Son dakika: Deprem kayıtlarında 'ölü' olarak geçmişti; hata düzeltildi
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DHA

İstanbul'da yaşayan 34 yaşındaki Nejat Özçelik, depremde Diyarbakır'da hayatını kaybeden akrabası Necat Özçelik ile olan isim benzerliği nedeniyle, kayıtlara 'ölü' olarak geçmişti. Hatanın düzelttiğini söyleyen Nejat Özçelik, "Dün gece nüfus müdürlüğünde görevli olduğunu belirten bir kişi aradı. Hatanın düzeltildiğini, sistemde normale döndüğünü söyledi. Gece saatlerinde e-devlet sistemime, banka hesaplarıma girebildim" dedi.

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan 34 yaşındaki Nejat Özçelik, depremlerde Diyarbakır'da 9 Şubat'ta hayatını kaybeden akrabası Necat Özçelik ile olan isim benzerliği nedeniyle kayıtlara 'ölü' olarak geçtiğini öğrendi. Özçelik'e geçen Salı günü trafik kontrolü sırasında nüfus kayıtlarında ölü olarak göründüğü bildirildi. Bu bilgi üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Özçelik, karakola giderek bilgi almak istedi. Karakolda parmak izi kontrolü yapılan Nejat Özçelik'in kimliği teyit edildi. Ölen akrabasının ismiyle olan benzerliği nedeniyle kayıtlarda bir hata yapıldığı anlaşıldı. Özçelik, Nüfus Müdürlüğüne giderek hatanın düzeltilmesini talep etti. Dün akşam Nüfus Müdürlüğünden gelen telefonla hatanın düzeltildiğini öğrenen Nejat Özçelik, yetkililere teşekkür ettiğini belirtti.

"YETKİLİLERE DURUMU DÜZELTTİKLERİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Nejat Özçelik durumun düzeltilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 15 gündür yaşadığımı kanıtlamaya çalışıyordum. Dün gece nüfus müdürlüğünde görevli olduğunu belirten bir kişi aradı. Hatanın düzeltildiğini, sistemde normale döndüğünü söyledi. Gece saatlerinde e-devlet sistemime, banka hesaplarıma girebildim. Hastaneyi aradım randevu alabilmek için, Pazartesi gününe randevu aldım. Daha öncesinden ölü olarak göründüğüm için randevu alamıyordum. Yaşadığım kanıtlandı. Yetkililere durumu düzelttikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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