3 önemli fay hattı üzerinde yer alan yurdumuzda depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak 4 Aralık Pazar günü akşamı Düzce'de meydana gelen ve birçok ilimizde de hissedilen depremin ardından gelen son bilgileri ve son depremleri bir araya getirdik!