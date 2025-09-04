Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem DEPREM Mİ OLDU? En son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 4 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama

        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 4 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen son dakika depremlerini anlık olarak listeliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler, bu listeler aracılığıyla "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt buluyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 4 Eylül Perşembe günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 00:49 Güncelleme: 04.09.2025 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün onlarca irili ufaklı deprem meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son depremler listesi ile tüm verilere ulaşabiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 4 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı…

        2

        BALIKESİR'DE DEPREM

        AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı’da saat 16.31’de 1.9, saat 16,48’de 1.1 büyüklüğünde deprem oldu.

        3

        3 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2025-09-03 16:48:24 39.17861 28.24417 5.62 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-03 16:31:49 39.26639 28.03972 7.17 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-03 16:18:37 38.32944 38.32444 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)

        2025-09-03 16:09:10 37.43278 33.67722 7.26 ML 1.9 Ayrancı (Karaman)

        2025-09-03 15:55:23 39.25306 28.04194 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-03 15:51:27 39.15444 28.21361 6.67 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-03 15:43:13 39.32222 27.53667 7.0 ML 2.0 Soma (Manisa)

        2025-09-03 15:42:21 39.15667 28.2425 1.7 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir
        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        "En önemli maçımız"
        "En önemli maçımız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller