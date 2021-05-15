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Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 15 Mayıs Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 15 MAYIS 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 09:03'de Ege Denizi açıklarında 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 15 MAYIS 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.05.15 09:31:34 36.5430 27.1515 7.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.15 09:05:25 38.9652 26.0168 14.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.05.15 09:03:06 36.4742 27.1352 5.4 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.15 08:40:51 39.3058 26.0927 6.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.15 07:32:28 34.8892 23.4053 83.5 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.05.15 07:17:51 36.1843 36.0537 20.8 -.- 1.9 -.- AVCILAR-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2021.05.15 06:25:04 40.7060 25.5062 4.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.05.15 06:24:21 36.9817 28.0222 15.3 -.- 0.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.05.15 06:17:28 36.4580 27.1733 11.2 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.15 05:38:22 37.8420 27.0378 4.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.15 05:35:39 38.4080 29.0705 12.8 -.- 1.8 -.- AHMETLER-ESME (USAK) İlksel

2021.05.15 05:33:03 39.1382 36.0438 4.3 -.- 1.6 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.05.15 05:00:31 37.8390 26.9175 17.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.15 04:38:22 36.9043 29.0518 8.6 -.- 2.2 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2021.05.15 04:36:30 37.1063 36.1012 8.9 -.- 1.6 -.- ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2021.05.15 04:18:56 39.3497 42.0393 10.8 -.- 1.3 -.- BINPINAR-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel

2021.05.15 04:15:18 39.4657 33.0598 5.2 -.- 2.0 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel

2021.05.15 04:11:43 39.1452 29.4662 12.1 -.- 1.4 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel

2021.05.15 03:44:37 37.8667 27.1312 19.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.15 03:41:07 36.5097 27.3103 25.3 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.15 03:10:39 36.3082 27.2392 16.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.15 02:16:57 38.6097 30.3815 7.7 -.- 1.8 -.- TASOLUK-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.05.15 01:52:07 36.3312 34.3613 5.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.05.15 01:49:01 36.3400 27.1695 9.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.15 01:31:46 38.9233 26.8982 7.8 -.- 2.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.15 01:24:37 38.2182 29.6972 9.7 -.- 2.1 -.- YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI) İlksel

2021.05.15 01:16:01 37.8092 27.1772 8.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.15 00:55:50 36.4283 27.1362 7.4 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.15 00:49:07 36.2378 29.3583 20.3 -.- 3.1 3.0 YESILKOY-KAS (ANTALYA) İlksel

2021.05.15 00:33:10 36.4217 27.2220 8.3 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.15 00:13:48 37.0195 27.9553 5.0 -.- 2.2 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.05.15 00:03:27 37.7957 26.9397 16.3 -.- 1.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.15 00:01:44 39.1827 41.5923 5.0 -.- 3.0 3.1 KAYADELEN-VARTO (MUS) İlksel