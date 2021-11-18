Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 18 Kasım Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık...

AFAD SON DEPREMLER - 18 KASIM 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Muğla Yatağan'da 1.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 18 KASIM 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.11.18 09:24:31 36.5303 27.1952 11.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.18 09:11:37 38.4737 39.3260 5.0 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.11.18 09:05:50 41.0743 24.7520 5.4 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel

2021.11.18 08:11:02 40.7893 31.0032 5.3 -.- 1.2 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2021.11.18 08:08:17 40.8125 31.0698 9.6 -.- 1.3 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel

2021.11.18 08:01:40 40.7987 31.0335 9.5 -.- 2.1 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2021.11.18 07:44:35 39.6022 26.4435 9.5 -.- 2.2 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.11.18 07:38:12 38.7688 26.5432 10.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.11.18 06:39:47 35.5522 23.4033 9.8 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.18 06:28:07 40.7927 31.0393 9.3 -.- 1.3 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2021.11.18 05:09:17 39.9287 34.0362 16.6 -.- 1.0 -.- DELICE (KIRIKKALE) İlksel

2021.11.18 04:34:57 37.9358 28.8545 11.5 -.- 1.2 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2021.11.18 04:17:46 38.9738 41.9923 7.4 -.- 1.6 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel

2021.11.18 04:16:46 35.2425 25.3132 9.2 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.18 03:25:07 40.3575 27.5407 8.0 -.- 1.8 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.11.18 03:18:25 38.7715 27.8010 9.8 -.- 1.4 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.11.18 03:16:26 36.5453 27.0932 2.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.18 03:15:16 38.1698 28.8515 5.3 -.- 1.2 -.- KIRANDAMI-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2021.11.18 03:12:51 40.7960 31.0693 8.5 -.- 1.9 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

2021.11.18 02:46:17 35.1758 25.2827 12.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.18 02:43:21 38.6448 39.4930 5.0 -.- 1.8 -.- GUZELYALI-(ELAZIG) İlksel

2021.11.18 02:37:42 35.1715 25.2275 7.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.18 02:37:32 37.9535 26.4245 6.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.11.18 02:26:01 37.8940 26.4532 8.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.11.18 02:08:52 39.6980 28.4077 7.0 -.- 1.9 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2021.11.18 02:07:19 40.0273 27.4105 11.3 -.- 1.6 -.- CAMOBA-YENICE (CANAKKALE) İlksel

2021.11.18 01:47:29 40.0245 27.4097 5.9 -.- 2.4 -.- CAMOBA-YENICE (CANAKKALE) İlksel

2021.11.18 01:36:33 39.5772 23.9723 24.8 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2021.11.18 01:17:19 36.4380 27.1268 4.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.18 01:01:38 36.3705 27.1332 1.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.18 00:57:38 38.3540 38.7273 5.0 -.- 2.1 -.- IKIZPINAR-KALE (MALATYA) İlksel

2021.11.18 00:40:26 35.1208 23.7895 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel