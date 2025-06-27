Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı! | Son dakika haberleri

Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı! | Son dakika haberleri

Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı! İstanbul'da sabah saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. Maltepe'de yaşanan olayda 9 katlı binanın 8'inci katındaki balkon çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.06.2025 - 10:16 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:16 facebook

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