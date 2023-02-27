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Depremin bilançosu ağırlaşıyor! Hatay ve Kahramanmaraş depreminde ölü sayısı açıklandı!

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük deprem, 11 ilde can kaybına neden oldu. Deprem son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken AFAD deprem ölü sayısı ve yaralı sayısını açıklamaya devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı deprem bölgelerinde can kaybı sayısı bilançosu ağırlaşıyor. İşte, 27 Şubat Hatay ve Kahramanmaraş deprem vefat sayısı...

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  • DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DURUM 27 Şubat 2023 | Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, vefat sayısı kaç oldu?

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tam 22 gün geçti. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Elazığ illerinde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından deprem vefat sayısı AFAD tarafından açıklanıyor. Kahramanmaraş depreminin 15. gününde Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüklerinde iki deprem ile sarsıldı. Hatay ve Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 40 bini geçti. İşte, 27 Şubat son dakika deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı...
  • DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DURUM 27 Şubat 2023 | Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, vefat sayısı kaç oldu?

    DEPREM BÖLGESİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremde yaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının ardından güncelleniyor.
  • DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DURUM 27 Şubat 2023 | Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, vefat sayısı kaç oldu?

    22. GÜNÜNDE DEPREM FELAKETİNDE ACI BİLANÇO

    AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı.
  • DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DURUM 27 Şubat 2023 | Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, vefat sayısı kaç oldu?

    DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

    Deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

    Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.
  • DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DURUM 27 Şubat 2023 | Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, vefat sayısı kaç oldu?

    24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.
  • DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DURUM 27 Şubat 2023 | Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, vefat sayısı kaç oldu?

    "ŞU ANA KADAR 564 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ"

    Soylu, "Kaç müteahhit hakkında yakalama kararı vardı, kaçı yakalandı, kaçı aranıyor?" sorusuna, şu yanıtı verdi,

    "İlk dakikadan itibaren devletin bütün birimleri bu konuda teyakkuza geçmiştir. Duyduğumuz, bildiğimiz, gördüğümüz ve tespit ettiğimiz her isme yurt dışı çıkış yasağı koyduk. Bir taraftan arama kurtarma yaptık, bir taraftan telefonla böyle bir şey söz konusuymuş dedik ve müdahaleyi hemen yaptık. Bütün arkadaşlarımız teyakkuz halinde oldu. Bu işin kim olursa olsun, ne olursa olsun sonuna kadar gidilecek. Hiçbir şey insan canından kıymetli değildir.
  • DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DURUM 27 Şubat 2023 | Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, vefat sayısı kaç oldu?

    DEPREMLER BİRÇOK İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, 11 ilin yanında Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 
  • DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DURUM 27 Şubat 2023 | Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, vefat sayısı kaç oldu?

    BÖLGEDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

    AFAD bölgede artçı depremlerin devam ettiğini açıkladı. AFAD duyurusunda; "6 Şubat Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 Kahramanmaraş depremleri ile 20 Şubat Defne 6.4 Hatay depremlerinden sonra bölgede 7200'ün üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir." ifadelerini kullandı.
  • DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DURUM 27 Şubat 2023 | Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, vefat sayısı kaç oldu?

    HATAY DEPREMİ ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

    Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi. 15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı. Ağır hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu.
  • DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DURUM 27 Şubat 2023 | Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, vefat sayısı kaç oldu?

    "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.
  • DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DURUM 27 Şubat 2023 | Hatay ve Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, vefat sayısı kaç oldu?

    "EVİM YUVAN OLSUN KAMPANYASI"

    Depremzedeler için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 2 eviyle destek olduğu anımsatılan Soylu, isteyenlerin, evlerini depremzedelerin kullanımına ücretsiz sunabileceğini veya indirimli kiraya verebileceğini söyledi.

    Soylu, depremin ardından kira ve nakliyedeki fahiş fiyatlara yönelik sıkı denetimler olacağının altını çizerek, bu tip durumlarla karşılaşanların valilik, kaymakamlık ve afet koordinasyon birimleri aracılığıyla da şikayette bulunabileceklerini söyledi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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