AFAD teyakkuza geçirildi! 10 kentte 10 bin personel!

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Adana’ya 200 asker gönderildiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi: “Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 adet A400M, 5 adet C130, 7 adet C235 uçak ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel sevkiyatı planlanmış, 6 uçak bölgeye ulaşmıştır.

Malatya’ya 500 komando ve 600 asker gönderilmiştir. Tüm il AFAD müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmektedir. Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi koordinasyon sağlamak üzere görevlendirilmiştir.”

Açıklamada, deprem için yapılacak uluslararası yardımlarla ilgili, “Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Malatya ve Adana havalimanları Uluslararası Yardım Çağrısı için toplanma alanı olarak belirlenmiştir. Hollanda, Azerbaycan, İngiltere İNSARAG Ağır Kentsel Arama Kurtarma Ekiplerinden yardım teklifi alınmıştır. Adana’dan Hatay’a 4 ABD helikopteri ile personel taşınması planlanmıştır. Azerbaycan’dan Türkiye’ye 179 arama kurtarma personeli gönderilecektir” denildi.

“Bölgeye toplam 9 bin 698 Arama Kurtarma Personeli, 216 araç sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Hatay’dan 60, İskenderun’dan 50, Mersin’den 25 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca TCSG Yaşam Gemisi İskenderun limanında, 2 helikopter ise Antalya Havalimanı’nda hazır beklemektedir.

"300 BİN BATTANİYE BÖLGEYE GÖNDERİLDİ"

Açıklamada, deprem bölgelerine gönderilen ihtiyaç malzemeleri şöyle anlatıldı:

“Düzce’den 10 bin 80, Ankara’dan 9 bin 38, Manisa’dan 10 bin 80, İstanbul’dan 13 bin 579, Adana’dan bin 8, Kırıkkale’den bin 680, Sivas’tan bin 680, Muğla’dan 2 bin 807 ve diğer çevre illerden de olmak üzere toplam 300 bin battaniye afet bölgesine sevk edilmiştir.

"20 BİNE YAKIN ÇADIR, 24 BİN YATAK GÖNDERİLDİ"

Ayrıca 19 bin 772 adet yaşam çadırı, 24 bin 172 adet yatak, 47 bin 176 adet yastık çarşaf, bin 106 mutfak seti gönderilmiştir. Türk Kızılay'ından 76 ikram aracı, 8 mobil mutfak, 4 mobil aşevi, 4 sahra mutfak, 1 mobil fırın, 10 afet müdahale merkezi 70 şube ile 131 araç ve 365 personel alana intikal etti. Jandarma’dan 2 mobil mutfak, 1 mobil fırın, Hayrat, Beşir, İnsiyatif derneklerinden 1’er adet mobil mutfak bölgeye sevk edildi. 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'ya görevlendirilmiştir. Bölgeye 730 personel ve 50 araç sevk edilmiştir.”