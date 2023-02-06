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Haberler Gündem Deprem son dakika: Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla yaşanan 2 büyük deprem ne anlatıyor? -Son dakika haberler
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Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla yaşanan 2 büyük deprem ne anlattı?

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Kahramanmaraş sınırları içerisinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Saat: 04.17'de Pazarcık'ta meydana gelen 7.7'lik ve 13.24'te, 9 saat sonra Elbistan'da yaşanan 7.6'lık iki deprem birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler" dedi

Deprem son dakika: Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla yaşanan 2 büyük deprem ne anlatıyor? -Son dakika haberler
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AA

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bugün olağan dışı bir gün yaşandığını dile getirdi.

"SİSMİK BOŞLUKLAR SUSKUNLUĞUNU BOZDU"

AA'da yer alan habere göre Türkiye'de birçok yerde uzun yıllardan beri suskunluğunu koruyan ve "sismik boşluk" diye adlandırılan, her an bir deprem üretme riski bulunan alanların bulunduğunu aktaran Tatar, bunlardan bir tanesiyle bugünkü depremlerle karşı karşıya kalındığını söyledi.

İLK DEPREM PAZARCIK: 7.7

Bugün saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık olan bir deprem meydana geldiğini, bu depremin ilk çözüme göre 7.4 büyüklüğünde hesaplandığını ifade eden Tatar, "Bu ilk otomatik çözümden hemen sonra yaptığımız ilksel çözüm, çok hızlı bir şekilde arama kurtarma ekiplerinin, müdahale ekiplerinin depremin büyüklüğünü ortaya koyarak bölgeye sevkini sağlamak için yapılan bir çözümdür.

Aynı şekilde Kandilli Rasathanesi de 7.4 büyüklüğü vererek daha sonra bu depremin büyüklüğünü çok daha ileri detay, çok daha fazla istasyondan aldığı verilerle revize ederek 7.7 olarak duyurdu. Bu kadar büyük bir deprem sonrasında dünyanın her yerinde buna benzer revizeler yapılır" diye konuştu.

"6'NIN ÜZERİNDE ARTÇILAR YAŞADIK"

Tatar, bu depremin sonrasında, 100'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini, bunlardan 3'ünün büyüklüğünün 6'nın üzerinde olduğunu kaydetti. Artçı sarsıntılardan en büyüğünün 6.6 olarak kayda geçtiğini dile getiren Tatar, şöyle konuştu:

İKİNCİ DEPREM ELBİSTAN: 7.6

"Az önce yine aynı bölgede, Kahramanmaraş sınırları içerisinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Bunların her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Burada en önemli husus şu: Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. Bu artçı sarsıntılar uzun süre devam edecektir.

"6.7'LİK ARTÇILAR YAŞAYABİLİRİZ"

Bu kadar büyük bir ana şoktan sonra, 7.7-7.6'ya varan ana şoklardan sonra bunun 6.7-6.5 gibi büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar bölgede devam edecektir.

"ARTÇILAR BİR YIL SÜREBİLİR, HASARLI BİNAYA GİRİLMEMELİ"

Bu artçı sarsıntılar da bu kadar büyüklükteki bir depremden sonra en az bir yıl kadar devam edecektir, diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla burada en çok dikkat edilmesi gereken husus, vatandaşlarımızın kesinlikle hasarlı binalara girmemelerini rica ediyoruz."

"HASARLI BİNA 5.0'LIK DEPREM YIKABİLİR"

Tatar, 5.0-6.0 büyüklükteki artçı sarsıntılardan sonra yıkılmayan binaların oluşabilecek 5.0 ve üzeri büyüklükteki artçı sarsıntılarda zarar görebileceğine dikkati çekti.

"SON YIKICI DEPREM 1114 YILINDA YAŞANDI"

Vatandaşlara, hasar görmüş binalarda oturulmaması, binalardan uzak durulması uyarısını yapan Tatar, vatandaşların toplanma alanlarında bulunması gerektiğini belirtti. Bölgedeki yıkıcı sayılabilecek en son depremin 1114 yılında yaşandığı bilgisini veren Tatar, bölgenin uzun yıllardır sismik boşluk olarak bilindiğini söyledi.

"RESMİ BİLGİLERE ÖNEM VERİLMELİ"

AFAD ve resmi makamlar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bildiren Tatar, "Şu anda en değerli şey, vatandaşlarımız için sağlıklı bilgi. Buradan gün boyunca, bugün, yarın, belli aralıklarla sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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